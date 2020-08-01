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RPCS3 вот уже более десяти лет является одним из самых популярных эмуляторов для старушки PlayStation 3. Он способен похвастать самой большой библиотекой, а также невероятной стабильностью, позволяя запускать настоящие хиты. Мало того, они экспериментируют с новыми технологиями. Так совсем недавно функционал эмулятора был расширен за счёт технологии трассировки лучей, которую получил мегахит – Uncharted Drake's Fortune. Разработчики твёрдо заявляют, что не планируют останавливаться на достигнутом. По их подсчётам RPCS3 поддерживает более 3 000 игр. На самом деле подсчитать сложно, ведь только около 60% игр имеют полную оптимизацию, что позволяет их пройти от начала до конца без багов или с минимальным количеством таковых.

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Одной из главных проблем эмуляторов и взломанных консолей всегда было отсутствие мультиплеера. На этот раз разработчики RPCS3 превзошли самих себя. Они запустили полноценный бесплатный частный сервер RPCN, который способен работать в качестве замены PSN. Это значит, что с этого момента всё больше проектов откроют доступ игрокам к PVP-онлайн баталиям.

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Первыми играми, которые уже сейчас можно опробовать в режиме мультиплеера, стали Demon's Souls и Bomberman Ultra. Есть и другие игры, но они пока не имеют оптимизации под новый движок RPCN. Разработчики уверяют, что продолжают свою работу, предлагая энтузиастам подключаться к благому делу. Узнать больше о новой версии эмулятора, а также скачать её можно по ссылке в оригинальном материале.