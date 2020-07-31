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Бесспорно, GTA VI является одной из самых долгожданных игр в истории. Об её скором выходе фанаты заговорили ещё в 2019 году. Предлагались различные версии, обсуждались отсылки и различные теории, а любое неосторожное (вообще любое) действие Rockstar приводило к бурной реакции. В итоге разработчики затаились, а фанаты так и остались ни с чем. Как оказалось, всё тайное, рано или поздно становится явным.

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Уже несколько дней фанаты GTA обсуждают масштабную утечку о будущем обновлении онлайн-версии, а также о том, что ждёт игроков в долгожданной GTA VI. Так, якобы уже в декабре геймеры смогут погулять по Либерти-Сити из GTA IV, попутно ограбив банк в тушке главного героя – Нико Беллика, или других второстепенных персонажей. Также сообщалось, что в шестой части нас снова вернут в Вайс-Сити, которая вышла отдельной игрой – Grand Theft Auto: Vice City и была представлена в 2012 году.

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Что же, как оказалось, всё это была очередная утка. Известный инсайдер под ником Yan2295 на своём Твиттер-канале заявил, что череда утечек ничто иное, как обычный файк, грамотно спланированный, а все, кто в него поверил – наивные люди. Выходит, что никакой точной информации у нас о GTA VI нет. Мы не знаем ни о главных героях, ни о том, где развернутся события, ни о сроках продажи. Ничего.