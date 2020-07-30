2 флагмана Xiaomi 2018 года начали получать стабильную версию MIUI 12 на Android 10
Очень часто между закрытой бета-версией и стабилкой может пройти несколько месяцев. Производитель старается минимизировать количество ошибок, затягивая выпуск обновления настолько долго, что пользователи уже начинают сомневаться, что оно выйдет. Именно такая ситуация случилась с флагманами 2018 года от Xiaomi: Mi 8 и Mi 8 Pro. Точных сроков, на протяжение которых эти популярные смартфоны китайской компании 2018 года пробыли в закрытом бета-тесте, у нас нет. Однако, сейчас можно с облегчением заявить, что они окажутся в числе первых, кто получит обновление во второй волне.
реклама
Прямо сейчас в Китае идёт тестирование стабильной версии MIUI 12 за номером V12.0.1.0.QEACNXM. Она уже начала распространяться на смартфоны первых счастливчиков, однако массовостью пока не пахнет. Источники уточняют, что это обычная практика перед развёртыванием масштабного обновления. Точных сроков, когда прошивка начнёт поступать на флагманы китайской компании в России нет. Если судить по практике уже вышедших обновлений, то ждать придётся как минимум до конца августа.
Отметим, что оба смартфона имеют на борту самый быстрый процессор 2018 года – Snapdragon 845, от шести Гб оперативной памяти и аккумуляторы с быстрой зарядкой. На момент старта версия с приставкой «Pro» была оценена на 10 000 дороже. Сейчас обе модели можно купить на немногочисленных распродажах, который становится всё меньше.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила