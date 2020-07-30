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Очень часто между закрытой бета-версией и стабилкой может пройти несколько месяцев. Производитель старается минимизировать количество ошибок, затягивая выпуск обновления настолько долго, что пользователи уже начинают сомневаться, что оно выйдет. Именно такая ситуация случилась с флагманами 2018 года от Xiaomi: Mi 8 и Mi 8 Pro. Точных сроков, на протяжение которых эти популярные смартфоны китайской компании 2018 года пробыли в закрытом бета-тесте, у нас нет. Однако, сейчас можно с облегчением заявить, что они окажутся в числе первых, кто получит обновление во второй волне.

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Прямо сейчас в Китае идёт тестирование стабильной версии MIUI 12 за номером V12.0.1.0.QEACNXM. Она уже начала распространяться на смартфоны первых счастливчиков, однако массовостью пока не пахнет. Источники уточняют, что это обычная практика перед развёртыванием масштабного обновления. Точных сроков, когда прошивка начнёт поступать на флагманы китайской компании в России нет. Если судить по практике уже вышедших обновлений, то ждать придётся как минимум до конца августа.

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Отметим, что оба смартфона имеют на борту самый быстрый процессор 2018 года – Snapdragon 845, от шести Гб оперативной памяти и аккумуляторы с быстрой зарядкой. На момент старта версия с приставкой «Pro» была оценена на 10 000 дороже. Сейчас обе модели можно купить на немногочисленных распродажах, который становится всё меньше.