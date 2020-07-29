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Одной из самых впечатляющих технологий NVIDIA последних лет можно по праву назвать трассировку лучей. Как оказалось, при её активации, даже самые мощные видеокарты начинают заикаться, выдавая минимальное количество кадров в секунду. Долгие полтора года ситуация не менялась. В конце концов несколько месяцев назад была представлена новая DLSS 2.0, позволяющая добиться стабильных 60 fps в разрешении 4К даже на видеокарте GeForce RTX 2060.

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Приставки следующего поколения получат трассировку лучей. Уже известно, что Microsoft планирует реализовать данную технологию при помощи нового API – Directx 12 ultimate. Подробностей пока мало. Вполне вероятно, что, имея столь мощный софтверный потенциал, Microsoft способна реализовать правильную версию трассировки лучей. Что на это ответит Sony? Как выяснилось, японская корпорация не сидела сложа руки. Уже сейчас у них готов полноценный ответ, который немного напоминает DLSS 2.0 от NVIDIA.

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Как и в случае с DLSS 2.0 от NVIDIA, в PlayStation 5 будет использован алгоритм экономии ресурсов. Судя по всему, некоторые игры будут уже поставляться с встроенным ИИ, позволяющим получить неплохую картинку без снижения производительности. Многие эксперты относятся к подобным заявлениям скептически, поскольку чаще всего это оканчивается откровенным замыливанием итогового изображения. Что на самом деле получится у Sony, мы узнаем только тогда, когда появятся первые игры с поддержкой новой технологии.