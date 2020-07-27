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За последние дни произошло два значительных события. Первое – Intel сообщила о переносе выпуска процессоров по 7-нм нормам на полгода. Судя по всему, раньше 2022 года ждать их выхода не стоит. Второе событие случилось сегодня. Источники сообщают, что Intel подписала контакт с TSMC о массовом производстве 6-нм чипов. Подробности сделки пока держатся в тайне, как и информация о том, к какому поколению они будут принадлежать.

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Ясно, что случится это не скоро. А пока у нас есть любопытные тесты новых мобильных чипов 11-го поколения, которые демонстрируют огромный прирост производительности. Под пристальный взгляд любопытных журналистов попал 4-ядерный чип Core i7-1165G7. Известно, что он выполнен по нормам 10-нм техпроцесса на базе новой архитектуры Willow Cove. Тесты проведены в программе SiSoftware. Для сравнения даны результаты 8-ядерного Ryzen 7 4800U.

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Как видите, выпускаемый в настоящее время Core i7-1065G7 набирает 378,63 Мпикс/с. В то же время новинка – Core i7-1165G7 способна похвастать скоростью в 564,87 Мпикс/с, что на 50% быстрее. В этой дисциплине 4-ядерному процессору сложно конкурировать с 8-ядерным Ryzen 7 4800U, что выражается в отставании на 32%. Дополнительно отметим, что зрелый 10-нм техпроцесс позволил новому чипу подучить более высокие тактовые частоты, чем его предшественник. Так, он может разгоняться до 4.7 ГГц в режиме буста, что для энергоэффективного чипа очень неплохо.