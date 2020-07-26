Microsoft создала ИИ, который будет принудительно обновлять старые версии Windows 10 до последнего обновления May Update 2004
Выход обновления Windows 10 за номером 2004 оказался откровенно скомкан. Длительное тестирование, завершившееся не в апреле, как предполагалось ранее, а в мае. После чего первые неудачные попытки распространения, которые закончились в тот же день. Долгое исправление ошибок, с запуском только в июне. Так называемый May 2020 Update, действительно оказался спорным. Как это часто случается, в течение нескольких месяцев его обязательно допилят. Пока же большая часть пользователей не спешит на него переходить. Как выяснилось, нам просто не оставят выбора.
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Если на вашем компьютере установлена актуальная версия Windows 10 за номером 1909, то всё в порядке. Вы ещё какое-то время можете оттянуть установку обновления. А вот тем, кто сидит на более старых 1809 и 1903 стоит задуматься. Microsoft сообщила о начале тестирования нового алгоритма, который будет выявлять операционные системы, уже давно не получающие обновления, а после этого без спроса пользователя устанавливать самую последнюю версию. На данный момент это 2004.
Дополнительно софтверный гигант сообщил, что алгоритм работает на основе машинного обучения. Это значит, что это какой-то продвинутый ИИ, который самостоятельно менять настройки на вашем компьютере. Точных сроков, когда ИИ начнёт принудительную рассылку обновлений нет. Сообщается, что это случится не позднее 10 декабря для версии 1809 и 9 декабря для версии 1903. Вполне возможно, что алгоритм уже сейчас активирован и занимается отработкой навыков на древних версиях, которые уже давно находятся за бортом машины обновлений Windows 10.
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