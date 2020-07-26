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Выход обновления Windows 10 за номером 2004 оказался откровенно скомкан. Длительное тестирование, завершившееся не в апреле, как предполагалось ранее, а в мае. После чего первые неудачные попытки распространения, которые закончились в тот же день. Долгое исправление ошибок, с запуском только в июне. Так называемый May 2020 Update, действительно оказался спорным. Как это часто случается, в течение нескольких месяцев его обязательно допилят. Пока же большая часть пользователей не спешит на него переходить. Как выяснилось, нам просто не оставят выбора.

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Если на вашем компьютере установлена актуальная версия Windows 10 за номером 1909, то всё в порядке. Вы ещё какое-то время можете оттянуть установку обновления. А вот тем, кто сидит на более старых 1809 и 1903 стоит задуматься. Microsoft сообщила о начале тестирования нового алгоритма, который будет выявлять операционные системы, уже давно не получающие обновления, а после этого без спроса пользователя устанавливать самую последнюю версию. На данный момент это 2004.

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Дополнительно софтверный гигант сообщил, что алгоритм работает на основе машинного обучения. Это значит, что это какой-то продвинутый ИИ, который самостоятельно менять настройки на вашем компьютере. Точных сроков, когда ИИ начнёт принудительную рассылку обновлений нет. Сообщается, что это случится не позднее 10 декабря для версии 1809 и 9 декабря для версии 1903. Вполне возможно, что алгоритм уже сейчас активирован и занимается отработкой навыков на древних версиях, которые уже давно находятся за бортом машины обновлений Windows 10.