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Несмотря на большое количество выпущенных флагманских смартфонов, за Xiaomi прочно закрепился ярлык бюджетного бренда. В последнее время китайская компания пытается уйти в верхний ценовой диапазон, предлагая характеристики, которых нет ни у одного производителя на рынке. Так, откровением стала 108-Мп камера, которая по уровню детализации смогла превзойти все модели телефонов на тот момент. Не утихают слухи о том, что следующее поколение флагманских аппаратов окажется гораздо дороже. Всё это попытки Xiaomi доказать, что компания умеет выпускать премиальные устройства.

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Судя по всему, это решение было принято уже давно. Несколько лет назад в рамках популярной линейки Redmi Note появилась модель с приставкой «Pro», которая принесла продвинутые характеристики и в бюджетный формат. Самым последним представителем среди подобных аппаратов стал Redmi Note 9 Pro. Телефон только набирает обороты, но уже успел завоевать высокую популярность и доказать, что новый формат интересен многим покупателям по всему миру. Давайте взглянем, что отличает продвинутую версию от обычных телефонов линейки Note 9.

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В первую очередь – это процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Он не только принадлежит к энергоэфективной линейке, но и способен предложить внушительное быстродействие на уровне флагманов 2018 года.

Экран размером 6.67 дюйма здесь всё ещё, IPS. Однако производитель утверждает, что он стал гораздо ярче и способен удивить тех, кто уже держал в руках Note 9.

Пожалуй, одной из самых главных фишек стала батарея на 5000 мАч, оснащённая функцией быстрой зарядки на 30 Вт. Такое количество ещё год назад ставили только в премиальные аппараты, да и сейчас оно не встречается в телефонах дешевле 500 долларов.

Изменился и блок камер. Главный модуль на 64 Мп действительно имеет видимые отличия от 48 Мп, установленного в младшие модели и может похвастать дополнительными настройками и продвинутым ночным режимом.

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В целом смартфон кажется более сбалансированным, чем младшие версии. Возможно, именно поэтому он пользуется отличным спросом на китайском рынке. Официальная стоимость новинки в России ушла далеко за 20 000 рублей, что автоматически сделало его неинтересным большей части потенциальных покупателей. Однако, если внимательно изучить цены, то можно увидеть, что на площадке Aliexpress его можно купить со скидкой в 8 000 рублей. Не менее интересен и российский рынок. Диапазон цен там варьируется от 17 790 до 23 990 рублей, что также позволяет сэкономить 6 000 рублей. Не стоит забывать, что, покупая товар на Aliexpress можно воспользоваться дополнительными купонами и скидками.