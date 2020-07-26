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The Witcher 3 получила масштабное обновление модификации Redux, позволяющее сделать игру реалистичнее, а игровой мир живым даже для тех, кто прошёл Ведьмака несколько раз

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Наши читатели уже могли познакомиться с несколькими модификациями одной из наиболее популярных РПГ последних лет – The Witcher 3. Кто-то из энтузиастов сосредоточился на визуальных эффектах. Другие – на графике, перерабатывая и добавляя десятки тысяч новых текстур. Однако, одной из наиболее популярных модификаций считается Redux. В отличие от десятков подобных модов авторы пытались сделать упор на реалистичность игрового процесса. Давайте разберёмся, за что же ценят и любят Redux десятки тысяч фанатов третьего Ведьмака. 

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В первую очередь изменениям подверглись знаки. Теперь нужно более тщательно выбирать, что проучивать, ведь сила эффекта теперь зависит от того, сколько очей навыков вы потратите на улучшения. Если всего несколько, знак будет работать неэффективно, а если вложите достаточно, то почувствуете истинную силу Геральта. Не менее важны изменения в алхимии. Здесь слишком много всего, чтобы уместить в несколько абзацев. Отметим лишь, что ключевым моментом стало то, что вам придётся больше обдумывать свои действия, изучать свойства отваров, трав и многого другого, а также последствия, к которым может привести неосторожное их использование.

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Некоторым изменениям подверглись противники. Те, которые изначально считались слабыми, получили любопытные умения, позволяющие им избавиться от амплуа мальчиков для битья. Не менее важны изменения навыков. Авторы модификации советуют читать прежде, чем тратить очки на то или иное умение. На самом деле различной степени изменений множество. Больше о них узнать можно на странице мода по ссылке. Отметим, что последняя версия получила десятки исправлений и улучшений. Она была протестирована и полностью работоспособна. 

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The Witcher 3 получила масштабное обновление модификации Redux, позволяющее сделать игру реалистичнее, а игровой мир живым даже для тех, кто прошёл Ведьмака несколько раз
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