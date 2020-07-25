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Выясняем, сколько оперативной памяти нужно современному игровому компьютеру – 8 Гб VS 16 Гб VS 32 Гб в тестировании Benchmark

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Споры о том, сколько оперативной памяти нужно для полного счастья, не прекращаются с тех пор, как Билл Гейтс заявил, что 640 Кб хватит всем. За это время килобайты сменились на мегабайты, а потом и на гигабайты. Сегодня споры ведутся вокруг того, какое именно количество ОЗУ считать достаточным для геймерского компьютера: 8 Гб, 16 Гб или 32 Гб. При этом здесь самое важное то, чтобы минимальное количество памяти не оказывало негативного влияния на производительность. 

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Решить сложную задачку взялись ребята с Ютуб-канала Benchmark. Они взяли процессор AMD Ryzen 3600, материнскую плату на чипсете В450 и видеокарту Radeon RX 5700XT. Три возможных конфигурации памяти работали на тактовой частоте 3200 МГц. Все игры использовали разрешение дисплея 1080р на максимальных настройках. Давайте без лишних слов изучим результаты тестов.

  • Если вы имеете возможность поставить две линейки памяти по 8 Гб, обязательно сделайте это. Лишние 10 кадров в секунду никому никогда не вредили. 
  • Если у вас уже стоят два модуля по 4 Гб и вам придётся докупать два по 8 Гб с нуля, можно смело продолжать сидеть на 8 Гб ОЗУ. 10 кадров в секунду не так много, чтобы тратить на них лишние деньги. 
  • Если денег откровенно много, можно запастись и 32 Гб оперативки, вот только пользы от этого будет мало, зато уверенность и самоуважение возрастёт. А, как известно, психологический фактор один из самых важных. Вдруг вы будете чувствовать себя неуверенно на 16 Гб памяти. 
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Luck-AD
23:35
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Выясняем, сколько оперативной памяти нужно современному игровому компьютеру – 8 Гб VS 16 Гб VS 32 Гб в тестировании Benchmark
fogot10
23:31
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