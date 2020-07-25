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Споры о том, сколько оперативной памяти нужно для полного счастья, не прекращаются с тех пор, как Билл Гейтс заявил, что 640 Кб хватит всем. За это время килобайты сменились на мегабайты, а потом и на гигабайты. Сегодня споры ведутся вокруг того, какое именно количество ОЗУ считать достаточным для геймерского компьютера: 8 Гб, 16 Гб или 32 Гб. При этом здесь самое важное то, чтобы минимальное количество памяти не оказывало негативного влияния на производительность.

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Решить сложную задачку взялись ребята с Ютуб-канала Benchmark. Они взяли процессор AMD Ryzen 3600, материнскую плату на чипсете В450 и видеокарту Radeon RX 5700XT. Три возможных конфигурации памяти работали на тактовой частоте 3200 МГц. Все игры использовали разрешение дисплея 1080р на максимальных настройках. Давайте без лишних слов изучим результаты тестов.





Если вы имеете возможность поставить две линейки памяти по 8 Гб, обязательно сделайте это. Лишние 10 кадров в секунду никому никогда не вредили.

Если у вас уже стоят два модуля по 4 Гб и вам придётся докупать два по 8 Гб с нуля, можно смело продолжать сидеть на 8 Гб ОЗУ. 10 кадров в секунду не так много, чтобы тратить на них лишние деньги.

Если денег откровенно много, можно запастись и 32 Гб оперативки, вот только пользы от этого будет мало, зато уверенность и самоуважение возрастёт. А, как известно, психологический фактор один из самых важных. Вдруг вы будете чувствовать себя неуверенно на 16 Гб памяти.

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