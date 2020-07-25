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Наши читатели помнят легендарный смартфон Pocophone F1 от Xiaomi. Можно смело сказать, что он стал первым аппаратом на рынке, который получил флагманский процессор за столь небольшую цену. За короткий срок он стал бестселлером, покорив миллионы людей по всему миру. В последние месяцы данный аппарат исчез из продажи, поскольку на его место заступили новые герои. Что же, судя по всему, официальный ритейлер Xiaomi в России где-то раздобыл партию телефонов, которые получили просто невероятные скидки.

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Судя по всему, последняя цена Pocophone F1 составляла 23 990 рублей. Сейчас же его продают всего за 13 990 рублей. Это значит, что скидка составила 10 000 рублей. Уточним, что речь идёт о модели 6/128 Гб, что выглядит очень неплохо даже в 2020 году. Давайте вспомним, что так привлекало покупателей данного смартфона, и почему он стал популярным.

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Главной фишкой смартфона стал сверхмощный процессор Qualcoмм Snapdragon 845. На тот момент это был флагман, обеспечивающий запредельный уровень производительности в любых задачах. Отметим, что даже сейчас он не растерял своей привлекательности, обеспечивая в тесте AnTuTu более 260 тысяч баллов.

Не менее интересна камера, сейчас она нигде не фигурирует в качестве лидера, хотя ещё год назад занимала лидирующие места в рейтинге DxOMark. Владельцы аппарата пишут, что нужно лишь установить Google-камеру. Это позволит расширить фотографические возможности телефона.

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Относительно дисплея можно с уверенностью сказать, что это не шедевр, ведь вместо суперкачественного OLED здесь установлена IPS-матрица. Плохо ли это, пусть решает каждый для себя, ведь мнения на счёт этих технологий разделились. Также можно указать, что аппарат получил все необходимые беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0 и многие другие. Не обошлось и без быстрой зарядки.