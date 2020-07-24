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Лето – самое лучшее время для компьютерных игр. Несколько недель отпуска просто созданы для того, чтобы вы ворвались в виртуальный мир, разбивая полчища врагов чем-то очень большим и тяжёлом. Раньше вы могли поехать на море, полежать на чистом золотом песочке. Сейчас это несбыточная мечта. Коронавирус ещё долго будет с нами, поэтому самое время обзавестись мощным игровым компьютером.

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На самом деле мы не предлагаем вам тратить все свободные деньги, вешать на себя кредит и паниковать. Всё гораздо проще, ведь чаще всего достаточно обновить видеокарту. Покупать флагманские модели откровенно глупо. Во-первых, скоро выйдет новое поколение, которое обрушит цены на дорогие модели. Во-вторых, большая часть наших читателей сидят на мониторах с разрешением 1080р, а значит даже такая видеокарта, как Radeon RX 5700 XT будет простаивать без особой пользы. За решением проблемы мы обратимся к экспертам Benchmark, которые подскажут нам, какая из видеокарт на данный момент является наиболее выгодной покупкой для настоящего геймера, планирующего играть в разрешении 1080р на максимальных настройках графики.

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В тесте всего две видеокарты: Radeon RX 5600 XT и GeForce GTX 1660 Super. Что до стоимости, то средняя цена между ними разнится на 5 000 рублей. Это делает модель от NVIDIA более привлекательной. Посмотрим, сумеет ли карта от AMD оправдать столь внушительную разницу в цене. Информацию о тестовом стенде смотрите здесь.

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Как видите, разница между двумя видеокартами немного превышает 20 fps. Если сегодня это смотрится некритично, поскольку почти во всех играх модель от NVIDIA способна обеспечить комфортный гейминг, то уже через год ситуация изменится. Это значит, что рекомендовать GeForce GTX 1660 Super сегодня нет никакой возможности. Она отстаёт на 25%, что слишком много для разницы в цене в 5 тысяч рублей. Если бюджет не позволяет, то выбора у вас просто нет. Однако, если вам есть откуда взять лишние пару тысяч рубликов, то выбор очевиден.



