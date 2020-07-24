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Тактовая частота 5 000 МГц станет нормой для процессоров Intel Core 11-го поколения Rocket Lake

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Следующее поколение настольных процессоров Intel получит название Rocket Lake. Они не получат новый техпроцесс, продолжив выступать в 14-нм весе, вместо этого впервые за долгие годы они кардинально сменят архитектуру. Willow Cove планировалась как 10-нм архитектура, но по тем или иным причинам она обоснуется на 14-нм техпроцессе. В данный момент известно, что Intel Core 11-го поколения смогут похвастать поддержкой PCIe 4.0, а также продвинутой интегрированной графикой Xe. 

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Казалось бы, есть одни показатель, по которому текущее 10-е поколение уже не перегнать – это тактовая частота. Что же, похоже на то, что Rocket Lake смогут удивить любителей игр. Точных данных на этот счёт нет, но есть мнение, что на этот раз гораздо больше чипов смогут преодолеть заветные 5 000 МГц. О каких именно моделях идёт речь, пока не сообщается. Ясно, что Intel нужно чем-то привлекать покупателей. Особенно это необходимо после того, как стало известно о существенном сдвиге в освоении перспективного 7-нм техпроцесса. 

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Здесь нужно также учитывать то, что ранние утечки говорили о значительном улучшении IPC процессоров Rocket Lake. Если у Intel получится поднять сразу тактовую частоту и IPC – это может ещё больше увеличить разрыв с процессорами AMD Ryzen по показателю одноядерных вычислений, который до сих имеет первостепенное значение в играх. О точных сроках выхода новых чипов пока ничего не известно. 

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Прошлую статью его почитай про эту пекарню. Все встанет на места. Там экономили на всем чем могли и не могли.
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MriS
20:13
Простой не мешает играбельный фпс показывать в этих играх.
Тактовая частота 5 000 МГц станет нормой для процессоров Intel Core 11-го поколения Rocket Lake
SMA
20:09
>но на данный момент фотореалистичный результат он не дает. Вы наверное из гпу рендеров только два знаете?!? редшифт, октане и всё?! ну ладно врай еще, и скорее всего сидите в офисе, сделаете пару кли...
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