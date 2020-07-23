Выясняем, стоит ли покупать дорогие процессоры с вторички – флагманы Intel против Ryzen 3000-й серии и Intel Core 9-го и 10-го поколений в тестировании от Gamers Nexus
В комментариях наши читатели часто рассказывают о своих домашних компьютерах. Кто-то ютится на старых Core 2 Duo, другие вооружены Athlon 64, а именно моделями Athlon 64 X2 5000-й и 6000-й серий. На этих машинах ещё можно работать в офисе, но сёрфинг уже способен доставлять муки и страдания. Именно поэтому многие из наших читателей остановились на Intel Core 2-го и 3-го поколения. Многие из этих процессоров отлично разгонялись и ещё долго будут оставаться бюджетными машинами для интернета.
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Особняком стоят те, кто в лихую годину умудрился отхватить производительную модель 4-го поколения. Эти ребята в буквальном смысле заявляют, что их слегка разогнанные камни обходят современные Ryzen. Что любопытно, если взглянуть на вторичный рынок, то некоторые из участвующих в сегодняшнем тестировании чипов продают по заоблачным ценам. При этом сами продавцы поясняют такую картину тем, что чипы не уступают даже 10-му поколению Intel. Сегодня у нас нет сверхзадачи спорить с этими товарищами. Вместо этого мы дадим слово экспертам сайта Gamers Nexus. Они выложили наглядное видео, позволяющее сделать далекоидущие выводы. Итак, в тесте участвуют три старых процессора: Intel Core i7-4790K, Core i5-4690K и Core i7-4770K. Противостоять им будет целая плеяда современных и не очень чипов. Давайте взглянем на результаты.
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Как видите, даже четвёртое поколение процессоров Intel Core далеко не так актуально, как об этом говорят владельцы этих моделей. В играх они могут составить лёгкую конкуренцию разве что Core i3-10100 и Ryzen 5 1600. Все остальные обходят их с большим отрывом. Особенно это заметно по просадках в показателях 1% и 0.1%. Это не значит, что на них нельзя играть. При должной видеокарте старичок Core i7-4790K обеспечит вам комфортные 60 fps в разрешении 1080р почти во всех играх. Вот только нужно помнить, что народный Ryzen 5 3600 обойдёт вас как минимум на 50%. Стоит ли покупать на вторичке залежалый товар, который настолько уступает современным камням, решать только вам.
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