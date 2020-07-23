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Несколько дней назад были представлены новые процессоры Ryzen 4000-й серии Renoir Pro от AMD. Долгое время по сети гуляли слухи об их невероятном быстродействии. Многие пользователи планировали их купить, но, судя по всему, перед ними встанет два серьёзных пропития.

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Первое – это проблемы с доступностью. Дело в том, что AMD до сих пор плохо представлена на ОЕМ-рынке, который приносит большую часть продаж комплектующих. Именно поэтому было принято решение не продавать новые чипы в розницу. Когда они поступят в продажу, неясно. Но пока всем любителям гибридных чипов придётся подождать.

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Кажется, вторая причина ещё более критичная. Сообщается что вся линейка Renoir не поддерживается материнскими платами 400-й серии. Это значит, что внутри сборок на новых чипах будут стоять чипсеты: B550, X570, а также эксклюзивный PRO565, который поставляется исключительно коммерческим партнёрам компании.

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Информация кажется странно и нелогичной, ведь, как известно, Renoir не получил поддержку PCIe 4.0. Вполне возможно, когда чипы начнут поступать в розницу, AMD внедрит новый микрокод, который позволит устанавливать их на чипсеты 400-й серии. Пока же об этих процессорах можно только мечтать. Больше информации смотрите на официальном слайде выше.