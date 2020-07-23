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Серия Dragon Age занимает особое место в сердцах геймеров всего мира. На форумах до сих пор идут непрекращающиеся баталии о том, какую часть считать самой лучшей, а какую настоящим провалом. В рамках нашего материала мы не будем обсуждать эту тему, ограничившись лишь тем, что каждая игра достойна прохождения. Последней в серии стала Dragon Age: Inquisition. Она вышла в 2014 году, а после принесла несколько масштабных дополнений, на которых все упоминания о будущих проектах окончились.

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В 2018 году появились первые слухи о том, что студия BioWare приступила к созданию Dragon Age 4. С тех пор было много фейков и пустых слухов, которые так ничем и не окончились. Несколько раз журналисты задавали руководству студии прямые вопросы, на которые так же не было ответа. В итоге некоторые пришли к мысли, что говорить просто не о чем, а иначе бы какие-то сведения и утечки мы бы уже услышали. Что же, сегодня у нас есть позитивная информация. Возможно, впервые за долгое время.

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Итак, сегодня на своей странице в Twitter исполнительный продюсер серии Dragon Age Марк Дарра попытался успокоить фанатов, дав им некоторую надежду. Марк сказал, что понимает поклонников серии, ведь новостей об игре в последнее время было действительно мало. По его словам, проект жив. Команда программистов работает над ним, но дело идёт медленно, поскольку они делают это из дома из-за карантина. Это не значит, что всё плохо, ведь у команды есть некоторые успехи. Марк не поделился подробностями. Ясно, что человек занимающий такую должность не будет бросать слов на ветер.

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Дата выхода Dragon Age 4 неизвестна. Хорошо то, что работа не остановилась. Это вселяет надежду на то, что команда разработчиков может поделиться с нами подробностями уже в самое ближайшее время.