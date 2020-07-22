Intel выпустит два бюджетных процессора с повышенными тактовыми частотами
Совсем недавно стало известно о скором выходе на рынок нового 10-ядерного процессора Core i9-10850K. Это будет слегка упрощённая версия флагманского Core i9-10900K. Как раньше указывалось, это позволит компании не только найти применение не прошедшим отбраковку чипам, но и решить проблемы с высоким спросом на флагманские процессоры.
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Одновременно с этим стало известно о нескольких новых моделей бюджетной серии Celeron: G5900T и G5900. Оба процессора получили поддержку памяти DDR4-2666, 2 Мб кэш-памяти третьего уровня L3, устаревшую графику UHD 610 и цену от 42 долларов. Тактовая частота младшей модели зафиксирована на уровне 3.2 ГГц. Старшая сможет разгоняться до 3.4 ГГц. Есть ещё Celeron G5920 с тактовой частотой до 3.5 ГГц, но он мало чем отличается от двух указанных выше процессоров.
Как оказалось, это не вся линейка сверхбюджетных чипов. Есть ещё два, тактовые частоты которых вырастут на 200 МГц. Кроме того, они получат удвоенное количество кэш-памяти третьего уровня – 4 Мб. О ценах и позиционировании новых Celeron G5905 и Celeron G5925 ничего не известно, так же как и о сроках их появления. Вполне возможно, что они будут доступны только для контрактных партнёров Intel. Хотя, если судить по изображению выше, уже скоро они начнут продаваться в рознице.
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