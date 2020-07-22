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Совсем недавно стало известно о скором выходе на рынок нового 10-ядерного процессора Core i9-10850K. Это будет слегка упрощённая версия флагманского Core i9-10900K. Как раньше указывалось, это позволит компании не только найти применение не прошедшим отбраковку чипам, но и решить проблемы с высоким спросом на флагманские процессоры.

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Одновременно с этим стало известно о нескольких новых моделей бюджетной серии Celeron: G5900T и G5900. Оба процессора получили поддержку памяти DDR4-2666, 2 Мб кэш-памяти третьего уровня L3, устаревшую графику UHD 610 и цену от 42 долларов. Тактовая частота младшей модели зафиксирована на уровне 3.2 ГГц. Старшая сможет разгоняться до 3.4 ГГц. Есть ещё Celeron G5920 с тактовой частотой до 3.5 ГГц, но он мало чем отличается от двух указанных выше процессоров.

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Как оказалось, это не вся линейка сверхбюджетных чипов. Есть ещё два, тактовые частоты которых вырастут на 200 МГц. Кроме того, они получат удвоенное количество кэш-памяти третьего уровня – 4 Мб. О ценах и позиционировании новых Celeron G5905 и Celeron G5925 ничего не известно, так же как и о сроках их появления. Вполне возможно, что они будут доступны только для контрактных партнёров Intel. Хотя, если судить по изображению выше, уже скоро они начнут продаваться в рознице.

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