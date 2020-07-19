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Нехватка 10-ядерных Core i9-10900К вынудила Intel выпустить урезанную версию флагмана со сниженными тактовыми частотами и ценой от 450 долларов

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Последний год прошёл под флагом AMD. Именно так говорят аналитики и эксперты всех мастей. Возможно, в чём-то они и правы. Красные действительно отвоевали немалую долю рынка, но назвать их лидерами пока сложно. Достаточно привести лишь один факт, и станет ясно, кто правит балом высокопроизводительных игровых процессоров. Как стало известно, Intel испытывает проблемы с производством флагманских 10-ядерныйх Core i9-10900К. Нет, это не то, о чём вы могли подумать. Синие не успевают производить эти процессоры. Их слишком быстро раскупают. Это проблема.

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В этой ситуации приходится использовать все имеющиеся резервы. На самом деле многие чипы не проходят отбор, будучи не способными достигать заявленных для Core i9-10900К частот. Если раньше их перековали бы во что-то подешевле, например, в Core i7-10700К, то сейчас нужно выжимать максимум из каждого подходящего чипа. Именно с этой целью был создан Core i9-10850K. Согласно утечкам, он получит сниженную на 100 МГц тактовую частоту и окажется дешевле на 42 доллара. Это значит, что его итоговая цена стартует с 450 долларов.

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Сегодня коробочная версия данного процессора уже успела засветиться в интернете. Это значит, что, скорее всего, он будет доступен для розничных покупателей, которые захотят собрать высокопроизводительный игровой компьютер. Точных сроков начала продаже нет. Так же как неизвестно, насколько у Intel хватит таких чипов. В конце концов отбраковка невечна. Больше информации о новом процессоре можно посмотреть в оригинальном материале. 

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