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Ранее стало известно, что новая игра Death Stranding получит поддержку новой технологии DLSS 2.0 от NVIDIA, которая позволит при включённой трассировке лучей даже на видеокарте GeForce RTX 2060 получить стабильные 60fps@4К. Столь радостная новость омрачилась тем, что первая версия, к сожалению, оказалась лишена поддержки технологии трассировки лучей. Она должна появится уже в ближайшее время. Но кто сказал, что нужно сидеть сложа руки и ждать?

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Для добавления в Death Stranding трассировки лучей энтузиаст воспользовался популярной программой ReShade, оптимизировав глобальную модификацию RayTraced Global Illumination. Что получилось, можно посмотреть ниже на видео. Автор модификации тщательно демонстрирует визуальные эффекты с включённой и отключённой трассировкой лучей.

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Можно отметить, что игра действительно изменилась. Как обычно, подобные новшества понравились не всем. Некоторые снова затянули старую песню о том, что шейдеры – это не трассировка лучей. Другие – утверждают, что качество картинки далеко от идеала. Кто-то рассказывает о бесполезности технологии в целом. Если не вдаваться во все эти дискуссии, то каждый может выбирать – использовать новую модификацию или нет.