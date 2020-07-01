Стали известны рекомендованные системные требования к культовой игре Death Stranding – однин из наиболее оптимизированных проектов 2020 года
Игры от знаменитого Хидео Кодзимы всегда привлекают повышенное внимание. Не стала исключением новая Death Stranding. Игру сложно назвать шедевром, ведь мнения как самих геймеров, так и экспертов разделились. Кому-то она понравилась, кто-то оказался разочарован. Есть и такие, кто называет её культовой, ожидая скорого продолжения. Как бы там ни было, очень скоро Death Stranding выйдет на ПК. Ранее стало известно, что она будет поддерживать ИИ от NVIDIA – DLSS 2.0. Теоретически это должно позволить владельцам видеокарт GeForce RTX получить больше fps. Как будет на самом деле, стало известно только сейчас.
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С рекомендованными системными требованиями вы можете ознакомиться на изображении ниже. Они порадуют даже бюджетных геймеров поскольку для игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики будет достаточно 6-ядерного Ryzen 1600 и видеокарты Radeon RX 590. Ещё более интересны средние требования. Так, поиграть с комфортом можно будет даже на видеокарте Radeon RX 570, с процессором Ryzen 1400. Всё это очень хорошо, если учитывать последнюю тенденцию, когда при портировании с игровых приставок игра вообще не оптимизируется.
Ещё любопытнее ситуация с разрешением 4К. Источники утверждают, что для стабильных 60fps@4К будет достаточно видеокарты GeForce RTX 2060. Это значит, что работа DLSS 2.0 будет столь впечатляющей, что даже самая бюджетная видеокарта с трассировкой лучей сможет обеспечить лучшие игровые впечатления.
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