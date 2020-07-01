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Игры от знаменитого Хидео Кодзимы всегда привлекают повышенное внимание. Не стала исключением новая Death Stranding. Игру сложно назвать шедевром, ведь мнения как самих геймеров, так и экспертов разделились. Кому-то она понравилась, кто-то оказался разочарован. Есть и такие, кто называет её культовой, ожидая скорого продолжения. Как бы там ни было, очень скоро Death Stranding выйдет на ПК. Ранее стало известно, что она будет поддерживать ИИ от NVIDIA – DLSS 2.0. Теоретически это должно позволить владельцам видеокарт GeForce RTX получить больше fps. Как будет на самом деле, стало известно только сейчас.

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С рекомендованными системными требованиями вы можете ознакомиться на изображении ниже. Они порадуют даже бюджетных геймеров поскольку для игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики будет достаточно 6-ядерного Ryzen 1600 и видеокарты Radeon RX 590. Ещё более интересны средние требования. Так, поиграть с комфортом можно будет даже на видеокарте Radeon RX 570, с процессором Ryzen 1400. Всё это очень хорошо, если учитывать последнюю тенденцию, когда при портировании с игровых приставок игра вообще не оптимизируется.

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Ещё любопытнее ситуация с разрешением 4К. Источники утверждают, что для стабильных 60fps@4К будет достаточно видеокарты GeForce RTX 2060. Это значит, что работа DLSS 2.0 будет столь впечатляющей, что даже самая бюджетная видеокарта с трассировкой лучей сможет обеспечить лучшие игровые впечатления.