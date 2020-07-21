Xiaomi рассказала о новой прошивке MIUI 12.1 – сроки, главные особенности и поддерживаемые смартфоны
Буквально сегодня Xiaomi начала массовую рассылку новой прошивки MIUI 12 на целый ряд смартфонов первой волны: Mi 9T, Mi 9T Pro и Mi 9. Это первая позитивная информация за долгое время, которая свидетельствует о том, что в скором времени десятки телефонов получат новое обновление. Одновременно с этим в сети появилась информация о следующей версии, которая получит название MIUI 12.1, а также множество новых функций.
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- В первую очередь нас ждёт новый режим анимации отпечатков пальцев. Что любопытно, в комплекте будут идти всего 4 анимации, все остальные придётся покупать в магазине приложений.
- Безопасная клавиатура. Известная функция, реализованная силами сторонних приложений. Позволяет выводить случайную раскладку, что не даёт подглядывающим за вами злоумышленникам угадать ПИН-код или пароль.
- Обновлённый App Vault, который содержит все приложения, защищая вашу конфиденциальность.
- Redesiged Weather – просто улучшенное приложение погоды. Возможно, в нём, наконец, исправят проблемы с определением местоположения.
Также сообщается о новых фильтрах для камеры, добавлении настроек и анимаций в приложение Always on Display, множество новых настроек и мелкие исправления найденных ошибок. Предварительно говорится, что ждать новую прошивку стоит не ранее 4 квартала 2020 года. Скорее всего эти сроки актуальны только для Китая. Что до смартфонов, то сообщается, что прошивку MIUI 12.1 получат все аппараты, которые обновятся до MIUI 12, а это значит, что десятки устройств смогут получить эту версию.
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