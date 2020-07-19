Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно озвученным в апреле планам, массовая рассылка MIUI 12 на смартфоны первой волны должна была начаться в июне. В июле получить обновление должны были ещё несколько десятков аппаратов, а в августе-сентябре оставшиеся телефоны 2017 года. На дворе уже конец июля, а между тем российской версии MIUI 12 не получил ни один телефон китайской компании.

реклама

Постоянно проходит тестирование глобальных версий для наиболее популярных аппаратов 2019 года, но происходит это в рамках китайской программы. Некоторые подвижки есть в Индии и в юго-восточной Азии. Остальные пока за бортом. Время от времени сообщается, что тестовые сборки рассылаются случайным пользователем Западной Европы, но число их настолько мало, что может считаться бета-тестом, не претендуя на массовость. В то же время 19 июля появился полный список смартфонов, которые уже получили новую прошивку, либо получат её в самое ближайшее время.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

реклама

Как видите, в списке 28 телефонов. Из них только 22 уже получили MIUI 12 в одном из регионов. На самом деле ожидается, что не менее 40 устройств Xiaomi смогут претендовать на обновление. Судьба остальных пока неизвестна. Будем надеяться, что она прояснится, поскольку большая часть покупателей владеют бюджетными устройствами 2018-2019-х годов, которые не попали ни в один список.

P.S. Пустые столбцы означают, что нет даже примерной информации о выходе прошивки.