Несколько десятков популярных смартфонов Xiaomi 2018-2019-х годов уже получили MIUI 12 – список телефонов и сроки выхода прошивки от 19 июля
Согласно озвученным в апреле планам, массовая рассылка MIUI 12 на смартфоны первой волны должна была начаться в июне. В июле получить обновление должны были ещё несколько десятков аппаратов, а в августе-сентябре оставшиеся телефоны 2017 года. На дворе уже конец июля, а между тем российской версии MIUI 12 не получил ни один телефон китайской компании.
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Постоянно проходит тестирование глобальных версий для наиболее популярных аппаратов 2019 года, но происходит это в рамках китайской программы. Некоторые подвижки есть в Индии и в юго-восточной Азии. Остальные пока за бортом. Время от времени сообщается, что тестовые сборки рассылаются случайным пользователем Западной Европы, но число их настолько мало, что может считаться бета-тестом, не претендуя на массовость. В то же время 19 июля появился полный список смартфонов, которые уже получили новую прошивку, либо получат её в самое ближайшее время.
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Как видите, в списке 28 телефонов. Из них только 22 уже получили MIUI 12 в одном из регионов. На самом деле ожидается, что не менее 40 устройств Xiaomi смогут претендовать на обновление. Судьба остальных пока неизвестна. Будем надеяться, что она прояснится, поскольку большая часть покупателей владеют бюджетными устройствами 2018-2019-х годов, которые не попали ни в один список.
P.S. Пустые столбцы означают, что нет даже примерной информации о выходе прошивки.
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