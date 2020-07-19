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Стоимость флагманского Xiaomi Mi 9T Pro снизилась на 10 000 рублей – Snapdragon 855 plus, оптическая стабилизация и 27-Ватная зарядка по лучшей цене с начала продаж

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Мы уже несколько раз говорили об одном из наиболее привлекательных с точки зрения дизайна и удобства пользования смартфоне Xiaomi Mi 9T. В последнее время он получил вполне приемлемую стоимость, позволяющую купить его относительно недорого. Здесь нужно учитывать, что перед нами настоящий хит, который закрепил за китайской компанией звание лидера на международном рынке, поскольку недостаточно только лишь продавать миллионы аппаратов, нужно завоевать уважение и лояльное отношение клиентов.

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Что любопытно, каждый раз мы забываем сказать о более интересной версии – Mi 9T Pro. Всё дело в том, что на старте продаж между ними была просто огромная разница в цене, не позволяющая относить эту модель к среднебюджетным. Сейчас же благодаря скидкам и появлению новых линеек, флагманская версия стала доступна и имеет вполне приемлемый ценник. 

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В данном случае речь идёт о глобальной версии Xiaomi Redmi K20 Pro, которая является клоном Mi 9T Pro, но изначально предназначена для продажи в Китае. В нашем случае разницы нет, поскольку это мультиязычная модель, которая будет получать обновления наравне с рекомендованными для российского рынка телефонами. 

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Как видите, эксклюзивная модель с 12 Гб ОЗУ и накопителем на 512 Гб на площадке Aliexpress подешевела на 10 тысяч рублей. Отметим, что есть версии и дешевле. Например, 6/64, но снижение цены на них сказалось не так сильно, а значит разница между данной моделью и 6/64 незначительна (на самом деле около 3 тысяч рублей). Напомним, что Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro получил флагманский процессор Snapdragon 855 plus, оптическую стабилизацию, мощную 27-ватную зарядку и массу мелких отличий, которые позволят забыть про покупку нового телефона на долгие годы. 

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RussianNeoguy
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cupgrn
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В колде всё продолжают "улучшать" движок бородатого года, игра на котором теперь требует сотни гигабайт диского пространства, забивает > 10 ОЗУ и видеопамять > 10 Гб vram на 1080ti https://youtu.be/kJ...
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
Tyconcat
11:43
ну так он же с косплеев начинал - больной человек.
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Inttz
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Как раз школу закончишь
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Tyconcat
11:42
вставьте цивил вар где зилот в одной новости пишет подорожало - в другой подешевело и третья фото где цена осталась прежней
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro подешевела в России на 10 000 рублей – отличная возможность получить доступ к культовым проектам и эксклюзивам
Egor Voytsenovich
11:41
1) стаб. электронный 2) дисидимминг есть 3) за такую цену его брать не стоит. Год назад он стоит процентов на 30 дешевле. 4) флагманский процессор 2019 года.
Стоимость флагманского Xiaomi Mi 9T Pro снизилась на 10 000 рублей – Snapdragon 855 plus, оптическая стабилизация и 27-Ватная зарядка по лучшей цене с начала продаж
warmuza
11:35
Димминг есть.
Стоимость флагманского Xiaomi Mi 9T Pro снизилась на 10 000 рублей – Snapdragon 855 plus, оптическая стабилизация и 27-Ватная зарядка по лучшей цене с начала продаж
Slow Mo
11:34
Даже если красный новые процы сделают лучше синих и будут разлетаться как горячие пирожки-синие снова будут лапшу вешать ,что у них (дюфицит)
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