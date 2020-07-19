Стоимость флагманского Xiaomi Mi 9T Pro снизилась на 10 000 рублей – Snapdragon 855 plus, оптическая стабилизация и 27-Ватная зарядка по лучшей цене с начала продаж
Мы уже несколько раз говорили об одном из наиболее привлекательных с точки зрения дизайна и удобства пользования смартфоне Xiaomi Mi 9T. В последнее время он получил вполне приемлемую стоимость, позволяющую купить его относительно недорого. Здесь нужно учитывать, что перед нами настоящий хит, который закрепил за китайской компанией звание лидера на международном рынке, поскольку недостаточно только лишь продавать миллионы аппаратов, нужно завоевать уважение и лояльное отношение клиентов.
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Что любопытно, каждый раз мы забываем сказать о более интересной версии – Mi 9T Pro. Всё дело в том, что на старте продаж между ними была просто огромная разница в цене, не позволяющая относить эту модель к среднебюджетным. Сейчас же благодаря скидкам и появлению новых линеек, флагманская версия стала доступна и имеет вполне приемлемый ценник.
В данном случае речь идёт о глобальной версии Xiaomi Redmi K20 Pro, которая является клоном Mi 9T Pro, но изначально предназначена для продажи в Китае. В нашем случае разницы нет, поскольку это мультиязычная модель, которая будет получать обновления наравне с рекомендованными для российского рынка телефонами.
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Как видите, эксклюзивная модель с 12 Гб ОЗУ и накопителем на 512 Гб на площадке Aliexpress подешевела на 10 тысяч рублей. Отметим, что есть версии и дешевле. Например, 6/64, но снижение цены на них сказалось не так сильно, а значит разница между данной моделью и 6/64 незначительна (на самом деле около 3 тысяч рублей). Напомним, что Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro получил флагманский процессор Snapdragon 855 plus, оптическую стабилизацию, мощную 27-ватную зарядку и массу мелких отличий, которые позволят забыть про покупку нового телефона на долгие годы.
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