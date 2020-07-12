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Большая часть мобильных телефонов, представленных на рынке, уходят бесследно, не оставляя следов в памяти пользователей. Как правило, это сотни безымянных моделей, имеющих идентичные характеристики, скучные дисплеи и ничем не примечательный процессор. Они могут набивать в тестах внушительные баллы, но от этого не становятся интереснее. И лишь немногие обладают изюминкой, которая ещё много лет будет к ним привлекать повышенной внимание.

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Именно таким смартфоном стал Xiaomi Mi 9T. Перед нами знаковая модель, продажи которой до сих пор сотнями тысяч штук. Если первое время сдерживающим фактором была цена, составляла более 400 долларов, то сейчас данный аппарат подешевел на 100 долларов, что сделало его крайне привлекательным для покупки.

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Несколько дней назад на Aliexpress на официальной странице авторизированного ритейлера Xiaomi Mi Store стартовала акция, в рамках который стоимость Mi 9T снизилась с 370 долларов до 278 долларов. Это немного меньше, чем 100 долларов, но их вполне можно покрыть за счёт купонов, которые щедро раздаёт продавец и сама площадка Aliexpress.

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Проведём небольшой ликбез: главной фишкой Mi 9T стал первый в своём роде безрамочный экран. За счёт выезжающей камеры производителю удалось убрать с дисплея камеру, сделав его стильным и необычным. Всё остальное также не подкачало: быстрая зарядка, ёмкий аккумулятор, отличный процессор и невероятные камеры с ИИ. Ссылка на смартфон.