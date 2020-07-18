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Миллионы владельцев смартфонов HUAWEI ждут, когда же им прилетит новая прошивка EMUI 10.1. Со времени анонса прошло достаточно времени, чтобы окончить все тестирования и залатать дыры. Несмотря на это, прошивки как не было, так и нет. Жители России и многих других стран уже отчаялись ждать. Всё это происходит на фоне сообщений, что в Китае уже 39 аппаратов имеют доступ к стабильной версии EMUI 10.1. И в этот момент появляются позитивные новости.

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Первым смартфоном, который начал обновляться до новой версии EMUI 10.1 на территории Восточной Европы, стал флагман 2019 года – Huawei P30. Сегодня массовая рассылка прошивки началась в Польше и Сербии. При этом несколько дней назад жители Боснии и Герцеговины также получили доступ к новому обновлению. За несколько дней до этого другой популярный смартфон – Nova 5T получил доступ к обновлению в Румынии.

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Следом на очереди Mate 30 Pro. Согласно последним сообщениям, он начнёт получать новую прошивку на территории Восточной Европы уже на следующей неделе. Вероятность подобного исхода событий велика, но всё может испортить коронавирус или новые ошибки в прошивке.

Если вы хотите узнать, будет ли ваш смартфон обновлён до EMUI 10.1, изучите наш материал. Все эти аппараты уже получили китайскую версию прошивки, а значит получат и российскую, вот только никто не знает, когда это случится.