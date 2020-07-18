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Китайская компания традиционно выпускает несколько версий своей популярной линейки Redmi Note. Восьмая серия получила несколько интересных моделей, наиболее продвинутой из которых стала Redmi Note 8 Pro, некоторые из характеристик которой можно обнаружить только на наиболее дорогих флагманах компании.

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В первую очередь стоит остановиться на процессоре. Это один из наиболее мощный в линейке – MediaTek Helio G90T, производительность которого в два раза выше, чем у представителей средней ценовой категории современных телефонов. Можно сказать, что он находится на уровне флагманов предыдущего поколения, что позволяет ему на равных соперничать с аппаратами, стоимость которых стартует с 600 долларов.

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Не менее интересен 64-Мп модуль основной камеры, продвинутый ИИ которого позволит делать снимки очень неплохого качества. В обычном режиме на выходе вы получаете снимок на 16 Мп. Если вам этого покажется мало, можно воспользоваться мощью 65 Мп, на котором видны многие детали и сложные объекты. По мнению многих экспертов, в данном телефоне реализован отличный алгоритм ночного режима, позволяющий обеспечить неплохую картинку и натуральные цвета.

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Всё остальное находится на высоком уровне: ёмкий аккумулятор на 4500 мАч, с возможностью быстрой зарядки на 18 Вт; отличный экран с сочными цветами; все возможные интерфейсы, от NFC до IrDa, а также прочное защитное стекло Gorilla Glass 5. Ещё недавно данный смартфон стоил от 300 долларов и выше. Некоторые ритейлеры в России до сих пор упрямо цепляются за 21 тысячу рублей. В то же время есть и те, кто предлагает данный смартфон на 7 тысяч дешевле. В итоге цены стартуют с 14 тысяч рублей. Это почти 50% падение цены, что является рекордом с начала продаж.