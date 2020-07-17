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Intel значительно увеличит производительность процессоров 12-го поколения, но снизит возможности интегрированной графики в 3 раза

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Есть мнение, что сейчас слишком рано говорить даже о теоретической производительности процессоров Intel Core 12-го поколения. Якобы, они получат настолько уникальную архитектуру, что предсказать их мощность не представляется возможным. Первое, что бросается в глаза, это компоновка ядер big.LITTLE. Подробнее об этом читайте в нашем материале. Также известно, что вместо полноценного 10-нм техпроцесса чипы Alder Lake получат гибридный 10+14-нм техпроцесс, предполагающий 10 нанометров на CPU и 14 нанометров на GPU. Сегодня появились любопытные данные, указывающие, в каком направлении будут развиваться флагманы Intel.

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Давайте начнём с хороших новостей: процессоры на архитектуре Alder Lake получат на 33% больше исполнительных блоков. Это ведёт к увеличению количества одновременно выполняемых задач процессором, а значит при прочих равных они станут гораздо быстрее даже без учёта архитектурных улучшений и повышения тактовых частот. 

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Вторая новость не очень радужная. Так, сообщается о значительном снижении производительности интегрированной графики Gen12 Xe за счёт уменьшения числа блоков EU с 96 до 32, что автоматически ведёт к урезанию количества процессоров с 768 до 256. Есть мнение, что онлайн программа могла предоставить неверные данные. Кроме того, может быть и так, что Intel решит снизить данные показатели у флагманских чипов, поскольку их владельцы практически всегда покупают отдельную дискретную графику, не нуждаясь в медленной интегрированной. 

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Boris Koltsov
23:16
слухи и домыслы.
Intel значительно увеличит производительность процессоров 12-го поколения, но снизит возможности интегрированной графики в 3 раза
hahahaman7
23:15
Такой чисто серверный подход. Пусть уж тогда сделают линейку без видеоядра в угоду производительности. Думаю так логичней, если у них так технологии(архитектура) и станок заточен, конечно.
Intel значительно увеличит производительность процессоров 12-го поколения, но снизит возможности интегрированной графики в 3 раза
Павел Новицкий
23:14
на куй это встроенное видео не нужно вообще, делали процы, делайте дальше, какой смысл в этом графическом модуле в камне?
Intel значительно увеличит производительность процессоров 12-го поколения, но снизит возможности интегрированной графики в 3 раза
abdulla
23:11
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