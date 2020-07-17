CD Projekt RED рассказала о главном конкуренте Cyberpunk 2077 и пообещала выпустить проект, достойный Ведьмака 3
Несколько дней назад стало известно о новом рекорде, который поставила игра The Witcher 3: Wild Hunt. Так, спустя 5 лет после начала продаж она вышла на второе место в рейтинге самых высоко оценённых проектов за всю историю существования Steam. Достижение кажется тем более впечатляющим, если обратить внимание на то, что всего было оставлено 399 тысяч отзывов, из которых 7 тысяч отрицательных. Здесь стоит учитывать, что многие игры с высоким рейтингом принадлежат к инди-проектам, которые имеют в десятки раз меньше отзывов.
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Несколько дней назад представитель студии CD Projekt RED дал большое интервью журналу EDGE, который выйдет только в сентябре. К сожалению, перед нами печатное издание, а значит получить полный текст не представляется возможным. Однако есть несколько выдержек, которые могут быть интересны нашим читателям.
По словам представителя студии, главным конкурентом для них была игра The Witcher 3: Wild Hunt. Именно так. Команда в первую очередь пыталась сделать проект на уровне третьего Ведьмака, который не только получил высокие оценки, но и имел огромный успех у геймеров. По их словам, это большая ответственность. Несмотря на это разработчики уверены, что Cyberpunk 2077 не ударит в грязь лицом. Он имеет ряд отличий, которыми разработчики смогли воспользоваться чтобы не только повторить успех, но и двигаться дальше.
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Также представитель студии рассказал, что особое внимание уделялось настольной игре Cyberpunk 2077. Она имеет огромное количество вариаций развития сюжета и всевозможных концовок. Именно эта особенность стала во главе создания нового мира игры Cyberpunk 2077. Напомним, выход самого ожидаемого проекта 2020 года ожидается 19 ноября.
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