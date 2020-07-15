Ведьмак 3 поставил исторический рекорд – теперь это вторая игра в Steam с самым высоким рейтингом
Со времени выхода одной из лучших игр последнего десятилетия прошло уже 5 лет. Ведьмак 3 прошёл длинный путь: высокие продажи на протяжение многих лет, которым могут позавидовать даже самые успешные разработчики; постоянное скидки, которые поляки CD Projekt RED щедро раздают по поводу и даже без него; невероятные дополнения, размер и масштаб которых стал больше, чем способны предложить на момент релиза многие популярные игры. В конце концов – это уникальный мир и харизматичный персонаж.
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За что бы вы не любили Ведьмака, сегодня у нас есть отличные новости. Спустя 5 лет The Witcher 3 вышла на второе место в топе самых популярных игр в Steam. На данный момент Ведьмак получил чуть более 399 тысяч отзывов, из которых всего 7 тысяч отрицательных. Это значит, что больше чем 392 тысячи отзывов положительных.
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Что любопытно, после выхода одноимённого сериала, игра не только привлекала повышенный интерес, но и получила множество положительных отзывов, что и позволило её занять 2 место в списке. На момент написания материала более чем 98% всех отзывов были положительными. Это действительно значительное достижение, говорящее о том, что разработчики взяли высокую планку. Удастся ли им достичь её или даже преодолеть в следующем проекте – Cyberpunk 2077, большой вопрос. Будем надеяться, что новинка будет так же интересна, как и знаменитый Ведьмак 3.
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