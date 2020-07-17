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С анонса MIUI 12 прошло уже довольно много времени. Обычно Xiaomi успевает за несколько месяцев разослать стабильные версии обновления на десятки актуальных аппаратов. По словам представителей компании, проблема в коронавирусе, который значительно отдалил дату анонса глобальной версии MIUI 12. Есть мнение, что на пороге стоит вторая волна, это значит, что рассылка стабильной прошивки может задержаться на неопределённое время.

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Что и говорить, если даже мегапопулярные аппараты первой волны до сих пор не получили MIUI 12 в Европе. Будем надеяться ситуация наладиться. Пока же для самых нетерпеливых мы выкладываем наиболее актуальную версию обновления. Отметим, что перед нами китайская прошивка, которая не содержит русского языка. Если вы достаточно хорошо знаете английский и хотите получить MIUI 12 как можно скорее, то вам стоит поискать свой телефон в списке ниже. Там не только смартфоны, но и адреса для загрузки.

Смартфон Ссылка Смартфон Ссылка Redmi 10X 5G

Ссылка

Mi Max 3

Ссылка

Redmi Note 8 Pro

Ссылка

Mi Mix 3

Ссылка

Redmi 10X Pro

Ссылка

Redmi K30 5G

Ссылка

Mi 9

Ссылка

Mi 8 Lite

Ссылка

Mi CC9e

Ссылка

POCO X2

Ссылка

Mi 9 Pro 5G

Ссылка

Redmi K30 4G

Ссылка

Redmi K20

Ссылка

Redmi Note 7S

Ссылка

Mi 9T

Ссылка

Mi CC9 Meitu Edition

Ссылка

Mi 8

Ссылка

Mi 9 Lite

Ссылка

Mi 8 Pro

Ссылка

Mi CC9

Ссылка

Redmi Note 8

Ссылка

Redmi K20 Pro Ссылка

Mi 9 SE

Ссылка

Mi 9T Pro

Ссылка

Redmi Note 7 Prо

Ссылка

Mi 8 SE

Ссылка

Mi 8 Explorer Edition

Ссылка

Mi Note 10

Ссылка

Redmi Note 7

Ссылка

Mi CC9 Pro

Ссылка



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Особое внимание обращаем на то, что для установки любой из прошивок придётся перейти в TWRP, где путём несложных манипуляций выбирается файл обновления. Если вы делаете эту процедуру впервые, проконсультируйтесь со знатоками в интернете, либо на форумах, где всё чётко и понятно написано. Xiaomi не рекомендует обновляться до данной версии неподготовленными пользователям, сообщая, что всё, что вы делаете, можете навредить вашему телефону.