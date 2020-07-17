30 смартфонов Xiaomi, которые уже получили MIUI 12 – полный список и ссылки
С анонса MIUI 12 прошло уже довольно много времени. Обычно Xiaomi успевает за несколько месяцев разослать стабильные версии обновления на десятки актуальных аппаратов. По словам представителей компании, проблема в коронавирусе, который значительно отдалил дату анонса глобальной версии MIUI 12. Есть мнение, что на пороге стоит вторая волна, это значит, что рассылка стабильной прошивки может задержаться на неопределённое время.
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Что и говорить, если даже мегапопулярные аппараты первой волны до сих пор не получили MIUI 12 в Европе. Будем надеяться ситуация наладиться. Пока же для самых нетерпеливых мы выкладываем наиболее актуальную версию обновления. Отметим, что перед нами китайская прошивка, которая не содержит русского языка. Если вы достаточно хорошо знаете английский и хотите получить MIUI 12 как можно скорее, то вам стоит поискать свой телефон в списке ниже. Там не только смартфоны, но и адреса для загрузки.
|Смартфон
|Ссылка
|Смартфон
|Ссылка
|Redmi 10X 5G
|Ссылка
|Mi Max 3
|Ссылка
|Redmi Note 8 Pro
|Ссылка
|Mi Mix 3
|Ссылка
|Redmi 10X Pro
|Ссылка
|Redmi K30 5G
|Ссылка
|Mi 9
|Ссылка
|Mi 8 Lite
|Ссылка
|Mi CC9e
|Ссылка
|POCO X2
|Ссылка
|Mi 9 Pro 5G
|Ссылка
|Redmi K30 4G
|Ссылка
|Redmi K20
|Ссылка
|Redmi Note 7S
|Ссылка
|Mi 9T
|Ссылка
|Mi CC9 Meitu Edition
|Ссылка
|Mi 8
|Ссылка
|Mi 9 Lite
|Ссылка
|Mi 8 Pro
|Ссылка
|Mi CC9
|Ссылка
|Redmi Note 8
|Ссылка
|Redmi K20 Pro
|Ссылка
|Mi 9 SE
|Ссылка
|Mi 9T Pro
|Ссылка
|Redmi Note 7 Prо
|Ссылка
|Mi 8 SE
|Ссылка
|Mi 8 Explorer Edition
|Ссылка
|Mi Note 10
|Ссылка
|Redmi Note 7
|Ссылка
|Mi CC9 Pro
|Ссылка
Особое внимание обращаем на то, что для установки любой из прошивок придётся перейти в TWRP, где путём несложных манипуляций выбирается файл обновления. Если вы делаете эту процедуру впервые, проконсультируйтесь со знатоками в интернете, либо на форумах, где всё чётко и понятно написано. Xiaomi не рекомендует обновляться до данной версии неподготовленными пользователям, сообщая, что всё, что вы делаете, можете навредить вашему телефону.
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