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30 смартфонов Xiaomi, которые уже получили MIUI 12 – полный список и ссылки

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С анонса MIUI 12 прошло уже довольно много времени. Обычно Xiaomi успевает за несколько месяцев разослать стабильные версии обновления на десятки актуальных аппаратов. По словам представителей компании, проблема в коронавирусе, который значительно отдалил дату анонса глобальной версии MIUI 12. Есть мнение, что на пороге стоит вторая волна, это значит, что рассылка стабильной прошивки может задержаться на неопределённое время.

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Что и говорить, если даже мегапопулярные аппараты первой волны до сих пор не получили MIUI 12 в Европе. Будем надеяться ситуация наладиться. Пока же для самых нетерпеливых мы выкладываем наиболее актуальную версию обновления. Отметим, что перед нами китайская прошивка, которая не содержит русского языка. Если вы достаточно хорошо знаете английский и хотите получить MIUI 12 как можно скорее, то вам стоит поискать свой телефон в списке ниже. Там не только смартфоны, но и адреса для загрузки. 

Смартфон  Ссылка Смартфон  Ссылка 
Redmi 10X 5G 
 Ссылка 
 Mi Max 3 
 Ссылка 
Redmi Note 8 Pro 
 Ссылка 
 Mi Mix 3 
 Ссылка 
Redmi 10X Pro 
 Ссылка 
 Redmi K30 5G 
 Ссылка 
Mi 9 
 Ссылка 
 Mi 8 Lite 
 Ссылка 
Mi CC9e
 Ссылка 
 POCO X2
 Ссылка 
Mi 9 Pro 5G 
 Ссылка 
 Redmi K30 4G 
 Ссылка 
Redmi K20
 Ссылка 
 Redmi Note 7S
Ссылка 
Mi 9T 
 Ссылка 
 Mi CC9 Meitu Edition
 Ссылка 
Mi 8
Ссылка 
 Mi 9 Lite
Ссылка 
Mi 8 Pro 
 Ссылка 
 Mi CC9 
 Ссылка 
Redmi Note 8 
 Ссылка
Redmi K20 Pro Ссылка
Mi 9 SE 
 Ссылка 
 Mi 9T Pro 
 Ссылка 
Redmi Note 7 Prо
 Ссылка 
 Mi 8 SE 
 Ссылка 
Mi 8 Explorer Edition 
 Ссылка 
 Mi Note 10
 Ссылка 
Redmi Note 7
 Ссылка 
 Mi CC9 Pro 
 Ссылка 
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Особое внимание обращаем на то, что для установки любой из прошивок придётся перейти в TWRP, где путём несложных манипуляций выбирается файл обновления. Если вы делаете эту процедуру впервые, проконсультируйтесь со знатоками в интернете, либо на форумах, где всё чётко и понятно написано. Xiaomi не рекомендует обновляться до данной версии неподготовленными пользователям, сообщая, что всё, что вы делаете, можете навредить вашему телефону. 

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