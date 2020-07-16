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Бесплатный ремастер для Crysis значительно улучшил графику, эффекты и текстуры – тысячи объектов в разрешении 8К, выглядящих не хуже, чем трассировка лучей

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Недавно стало известно, что Electronic Arts Crytek готовит к выходу Crysis Remastered. По словам разработчика, улучшениям должны были подвергнуться все аспекты игры. Тысячи новых текстур, улучшенные тени, отражения и многое другое. После выхода первого трейлера стало ясно, что ничего этого в игре не появилось. Разработчик извинился перед фанатами, пообещав продолжить работу. Что же, ждать действительно качественную модификацию от Crytek можно долго. Слишком долго.

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Именно так подумали энтузиасты, создавшие глобальный мод Crysis Enhanced Edition. Перечислить все изменения в оригинальной игре просто нереально. Проведена масштабная работа, которая задала действительно высокую планку для студии Crytek. Многие геймеры, описывающие свои ощущения говорят, что это совершенно другая игра. Эффекты взрывов, вода, отражения и тени настолько качественно проработаны, что не уступают продвинутой трассировке лучей. 

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Лучше один раз попробовать, чем много раз прочитать. В данный момент в свободном доступе находится немного урезанная версия модификации. Ребята из Remaster Studio самое лучшее и интересное оставили для тех, кто захочет поддержать их работу финансово на Patreon. Для получения полной версии достаточно сделать взнос в размере пяти долларов. Ссылка на трейлер с модификацией находится ниже. Ссылка на урезанную модификацию здесь


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