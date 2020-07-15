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Новый смартфон Redmi Note 9 стал настоящим хитом лета 2020 года. Он расходится как горячие пирожки, вот только цена его пока не опустилась до действительно низкой отметки. Что же, недавно на Aliexpress началась большая распродажа, в рамках которой новенький смартфон предлагается со скидкой до 30%. Давайте разберёмся, стоит ли покупать данный аппарат, и чем он может удивить своих покупателей.

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На самом деле Xiaomi не любит резкие рывки между поколениями. Именно поэтому процессор здесь по производительности точно такой же, как и в модели Redmi Note 8. Точно такой же дисплей и основная камера, получившая дополнительный четвёртый модуль. Сказать, что это плохо, нельзя, ведь подобные характеристики остаются золотым стандартом для недорогих производительных устройств.

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Самые большие изменения нас ждут в дизайне и батарее. Новый Redmi Note 9 получил пластиковую тыльную крышку вместо стекла и визуально более привлекательный блок камер. Что до батареи, то она стала ещё боле ёмкой. Теперь здесь аккумулятор на 5000 мАч, с функцией быстрой зарядки на 18 Вт.

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Всё это сегодня стоит от 10 633 рублей. Есть возможность использовать купон продавца, который снизит цену ещё на 1 200 рублей. Не забывайте про купоны от площадки, которые также могут убрать около 100 рублей. В итоге самая недорогая версия 3/64 будет вам стоит около 9 000 рублей. Ссылка на смартфон.