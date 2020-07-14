35 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов уже можно обновить до последней версии MIUI 12 – ссылки на прошивку и список телефонов
Всё больше смартфонов Xiaomi получают новую версию MIUI 12. Пока массовая рассылка идёт только на территории материкового Китая, Индии и некоторых стран Южно-Азиатского региона. Тем не менее прошивка всё ближе и к европейцам. Недавно производитель заявил, что аппараты первой волны уже начали обновляться и в Европе.
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Между тем есть такие пользователи, которым не терпится опробовать новое обновление раньше остальных. Для них мы приготовили ссылку на 35 смартфонов, на которые уже вышла MIUI 12. Заранее стоит уточнить, что здесь нет глобальных версий, так же как нет и российских. Только английский язык, и только ручная прошивка, которую в любом случае придётся убирать, поскольку она не будет обновляться по воздуху.
Если всё эти трудности вас не пугают, то ниже вы найдёте полный список телефонов Xiaomi, которые уже можно обновить до MIUI 12. Мы не оставляем ссылки на закачку внутри. В источнике вы найдёте не только ссылки на прошивки, но, кликнув на название смартфона, сможете ознакомиться с тем, каким путём лучше установить на него то или иное обновление. Отметим, что большая часть прошивок выпущены сегодня – 14 июля и работают под управлением последней версии Android 10.
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