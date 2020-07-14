Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Всё больше смартфонов Xiaomi получают новую версию MIUI 12. Пока массовая рассылка идёт только на территории материкового Китая, Индии и некоторых стран Южно-Азиатского региона. Тем не менее прошивка всё ближе и к европейцам. Недавно производитель заявил, что аппараты первой волны уже начали обновляться и в Европе.

реклама

Между тем есть такие пользователи, которым не терпится опробовать новое обновление раньше остальных. Для них мы приготовили ссылку на 35 смартфонов, на которые уже вышла MIUI 12. Заранее стоит уточнить, что здесь нет глобальных версий, так же как нет и российских. Только английский язык, и только ручная прошивка, которую в любом случае придётся убирать, поскольку она не будет обновляться по воздуху.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Если всё эти трудности вас не пугают, то ниже вы найдёте полный список телефонов Xiaomi, которые уже можно обновить до MIUI 12. Мы не оставляем ссылки на закачку внутри. В источнике вы найдёте не только ссылки на прошивки, но, кликнув на название смартфона, сможете ознакомиться с тем, каким путём лучше установить на него то или иное обновление. Отметим, что большая часть прошивок выпущены сегодня – 14 июля и работают под управлением последней версии Android 10.