13 июля Xiaomi начала рассылку европейской глобальной прошивки MIUI 12 на флагманы 2019 года – ссылки на обновление
Почти месяц назад началась массовая рассылка обновления MIUI 12 на несколько смартфонов Xiaomi первой волны. Ясно, что в первых рядах китайские владельцы этих аппаратов. Следом идёт Индия и Южная Азия. Однако, уже во второй половине июня были сообщения о рассылке прошивки пользователям в Европе. Наши читатели неоднократно сообщали, что никто из них так и не получил обновления по воздуху. Давайте разбираться с проблемой.
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Итак, вчера Xiaomi снова заявила, что смартфоны первой волны массово получают прошивку на территории Европы. Точно такое же сообщение было разослано 25 июня, однако в результате глобального опроса выяснилось, что европейцы обновления не получают. Ясно, что в такой ситуации тысячи пользователей стали забрасывать тематические форумы сообщениями. Что любопытно, география недовольных обширна. Это и жители Индии, и Сингапура, и Бангладеш. О недовольных европейцах и говорить не стоит.
|Смартфон
|Ссылка
|Xiaomi Mi 9
|Ссылка
|Mi 9T/Redmi K20
|Ссылка
|Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro
|Ссылка
Однако компания Xiaomi непреклонно заявляет, что обновление рассылается большими партиями. Так это или нет, проверить невозможно. Если вы уже начали терять терпение, выше находится список смартфонов первой волны, а также ссылки на закачку новой прошивки MIUI 12. Отметим, что всё это глобальные версии, которые рассылает китайская компания. Они полностью стабильны, но, скорее всего, вы не получите возможность обновления по воздуху в дальнейшем. В любом случае, если вы устали ждать, самое время обновиться.
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