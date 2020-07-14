Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно в продаже появился смартфон Xiaomi Redmi Note 9. Он получил батарею увеличенной ёмкости и процессор Helio G85 производства MediaTek. Эти показатели настораживают некоторых покупателей, заставляя их обращаться в сторону предыдущей модели – Redmi Note 8.

реклама

У Redmi Note 8 есть несколько преимуществ. В первую очередь – это вызывающий доверие процессор Qualcomm Snapdragon 665, который, по мнению многих экспертов, обладает значительно меньшим троттлингом и сниженным температурным режимом по сравнению с конкурентом в лице MediaTek. Кроме того, не стоит забывать о выполненной из стекла тыльной стороне, выглядящей визуально дороже и эстетичнее.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Однако наиболее важным показателем можно назвать цену. На самом деле между двумя аппаратами практически нет разницы в производительности, а вот цена варьируется до 5 000 рублей. Сегодня на площадке Aliexpress появилось уникальное предложение: можно купить новенький Redmi Note 8 меньше чем за 10 000 рублей. Вместе со скидкой в 4 500 рублей итоговая цена составляет 10 425 рублей. Дополнительно можно воспользоваться купоном от продавца, гарантирующим ещё 700 рублей. Промокод на изображении ниже.

реклама

Данный смартфон представлен версией на 6/64 Гб памяти, что достаточно для любых задач и игр. Ссылка на смартфон.