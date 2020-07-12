Стала известна возможная дата анонса начала продаж и цены Sony PlayStation 5
В последнее время инсайдеры всех мастей пытаются заработать популярность на предсказаниях цены PlayStation 5. Появляются неожиданные утечки, страницы в небольших интернет-магазинах и вообще всё, что можно привязать к новой консоли. На самом деле до начала продаж самой ожидаемой игровой приставки осталось чуть больше четырёх месяцев. Это небольшой срок, если учитывать, как много нужно сделать компании Sony.
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По большому счёту у нас нет ни подробных технических характеристик, ни даже цены. Что же, судя по очень проверенным слухам, завтра в 9:30 по московскому времени японская корпорация сделает большой анонс, в рамках которого укажет стоимость приставки, а также точную дату начала продаж и старт предварительного заказа.
Информация предоставлена известным инсайдером Роберто Серрано, который уже не раз давал точные прогнозы. По его словам, это проверенные данные, предоставленные ему кем-то внутри компании. Также он отмечает, что десятки ритейлеров уже осведомлены о завтрашнем анонсе, заранее подготовив странички с PlayStation 5. Например, Amazon.it, Amazon.uk, Amazon.in, Best Buy и Target.
Случится ли анонс 13 июля или нет, неясно. Sony, как обычно, хранит молчание. Если мы действительно завтра узнаем цену на самую желанную приставку года, то можно будет тут же начать планировать, где взять деньги на игры к ней, которые, как известно, существенно подорожают.
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