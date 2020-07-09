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В деле раздачи подарков постоянно фигурирует компания AMD. Красные постоянно устраивают какие-то акции, дарят игры при покупке видеокарт и тому подобные щедрые подношения, нацеленные на привлечение покупателей к продукции компании. Если судить по поведению NVIDIA, то зелёным это просто не нужно, ведь видеокарты пользуются бешеным спросом, почти перекрыв времена майнинг-бума. Что же, сегодня у нас приятное исключение из правил.

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Стало известно, что при покупке видеокарты любого устройства на базе видеокарты NVIDIA RTX у вас появится возможность получить цифровую копию культовой игры Death Stranding. Большая просьба, не спрашивать, почему игра культовая. Если для вас имя Хидео Кодзима звучит не так громко, как для миллионов поклонников его творчества, вы можете просто пройти мимо.

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Акция уже стартовала и продлится до 29 июля. После покупки вам нужно получить цифровой код в Steam, а после насладиться игрой. Кстати, новинка получила полную поддержку технологии DLSS 2.0. Это значит, что даже на младшей модели RTX 2060 она способна выдать заветные 60fps@4К. Полный список моделей на изображении выше. Младшие модели без трассировки лучей не участвуют в акции.