Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получит огромный кристалл площадью 627 мм² и современный 8-нм техпроцесс
Вчера мы оказались свидетелями большой утечки, в рамках которой стали известны цены и характеристики нескольких видеокарт NVIDIA. Что интересно, это не флагманские решения, а бодрые середнячки, которые обеспечивают зелёным неплохие продажи. Сегодня у нас ещё более любопытные слухи, которые могут пролить свет на производительность будущего флагмана – NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.
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В данном случае совершенно неважно, как он будет называться. Кто-то утверждает, что это RTX 3080 Ti. Другие уверены, что NVIDIA готовит небольшой ребрендинг, а значит во главе линейки окажется RTX 3090. Наши читатели вольны называть ещё не вышедшую карту как угодно. Суть в том, что она получит действительно впечатляющий кристалл площадью 627 мм².
Это меньше чем у текущего флагмана – RTX 3080 Ti, получившего огромный кристалл на 754 мм². Однако нужно учитывать, что в рамках текущего поколения состоится переход на 8-нм техпроцесс по сравнению с используемым сейчас 12-нм. По мнению экспертов, это должно принести значительный рывок в производительности только за счёт улучшенного техпроцесса. Ориентировочно техпроцесс может дать +30%. Но важно иметь в виду и особенности архитектуры, которая также должна сыграть свою роль.
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Напомним, флагманы следующего поколения будут созданы на основе 8-нм техпроцесса от Samsung. В настоящий момент сложно говорить о том, будет ли это решение правильным или нет.
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