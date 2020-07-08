HUAWEI существенно пересмотрела список смартфонов, которые получат EMUI 11 на Android 11 в 2021 году
Совсем недавно мы видели утечку, в которой утверждалось, что новую версию EMUI 11 получит 42 устройства HUAWEI. Судя по всему, это была оптимистическая информация, поскольку уже сегодня появились новые данные, которые говорят о том, что китайская компания существенно пересмотрела свои планы, решив оставить часть смартфонов 2018-2019 годов без новой прошивки.
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В первую очередь отметим, что новая прошивка EMUI 11 появится в 3 квартале текущего года. Она будет подставлена вместе с неизвестным пока смартфоном, который станет флагманом в линейке китайского производителя. Большая часть аппаратов получат новую прошивку в 2021 году, однако есть и такие, которые потеряли эту возможность. Ниже представлены устройства, которые точно получат EMUI 11. Утверждается, что их владельцам можно не волноваться.
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Точных сроков нет. Ясно, что это далеко не 42 аппарата и даже не 30. С чем связан отказ от целого ряда телефонов 2018-2019 годов, неясно. Вероятно, ближе к релизу руководство HUAWEI поделится более полной информацией на этот счёт. Отметим, что в таблице представлены устройства, которые получат не только ещё не вышедшую версию EMUI 11, но и Android 11. Однако некоторые из них вполне могут получить его урезанную версию, поскольку их технические характеристики не позволяют реализовать все фишки аппаратного обеспечения.
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