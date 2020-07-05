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Полный список из 42 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 – сроки выхода и новые функции

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В данный момент самая актуальной версией прошивки для смартфонов HUAWEI являтися EMUI 10. Стоит отметить, что некоторые устройства уже начали получать EMUI 10.1, но подобных аппаратов пока слишком мало. Вполне возможно, что к концу лета их число станет больше. Пока же идёт активное тестирование оболочки на популярных флагманах 2019 года: HUAWEI P30 и многих других. 

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Пока миллионы пользователей мечтают о EMUI 10.1, HUAWEI неожиданно поделилась информацией о сроках запуска новой EMUI 11. Судя по всему нас ожидают действительно революционные изменения, которые позволят взглянуть на удобство пользования смартфоном по-иному. Первое, о чём стоит знать: новая прошивка выйдет в 3 квартале 2020 года. Что любопытно, она появится одновременно с версией Hongmeng OS 2.0, смартфоны на которой будут распространяться только на китайском рынке. 

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Главной фишкой EMUI 11 станет интеграция всех доступных пользователю устройств в единую систему. Благодаря облачным технологиям можно будет получить доступ со своего смартфона прямо на рабочий стол компьютера под Windows и любому планшету на Android. Этим шагом HUAWEI планирует внедритьинтеграцию устройств, сделав пользовательский опыт как можно более простым и оптимальным. 

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Более точной информации нет. Скорее всего новая прошивка появится на одном из флагманов HUAWEI. Пока же можно ознакомиться с полным списком из 42 устройств, которые точно получат новую прошивку. 

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