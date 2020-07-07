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Совсем недавно стало известно, что новые процессоры Intel Tiger Lake, принадлежащие к 11-му поколению, получат высокую производительность. В тесте Geekbench засветился 4-ядерный Core i7-1165G7, способный превзойти флагманский Ryzen 7 4800U по показателям быстродействия на 20%. Это 10-нм чип, который уже будет выпускаться на зрелом техпроцессе на новом ядре Willow Cove. Казалось, до выхода полноценных 10-нм настольных чипов Intel подать рукой, однако новые сведения способны расстроить поклонников и фанатов синих.

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В руки инсайдеров Linli Group попала дорожная карта, согласно которой ждать выхода настольных чипов Intel по нормам 10-нм техпроцесса не стоит до 2022 года. Судя по всему, это уже будет 10-нм +++ технология. Источники указывают, что освоение 10-нм норм стало для Intel одним из наиболее сложных препятствий за последние годы. Фактически первые 10-нм чипы были выпущены в 2017 году, но их число до сих пор составляет мизерную долю по сравнению с 14-нм улучшенным техпроцессом.

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Что до перехода на 7-нм техпроцесс, то здесь есть хорошая информация. Судя по всему, уже в 2023 году состоится полноценный запуск новой технологии. Что любопытно, ранее говорилось, что перспективное поколение процессоров Alder Lake-S и будет тем, в рамках которого произойдёт освоение 7-нм техпроцесса. Сейчас утверждается, что и оно будет 10-нм, но на продвинутой архитектуре Golden Cove.

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