Процессоры AMD Ryzen 4000-серии Renoir получат высокий разгонный потенциал и отличную производительность
Одна из главных проблем процессоров Ryzen текущего поколения состоит в том, что они обладают низким разгонным потенциалом. В этом отношение добиться даже повышения тактовой частоты на 100 МГц становится сложным и, часто, непосильным делом. Мало того, даже если вам удастся разогнать ваш Ryzen 3000-й серии, это практически никак не влияет на его производительность. Также стоит помнить, что процессоры Ryzen обладают низкими тактовыми частотами, что делают их не столь привлекательными в играх. Похоже, в новом поколении гибридных чипов AMD удалось решить сразу обе этих проблемы.
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В сети засветился ещё не вышедший Ryzen 7 4700G, тактовая частота которого в режиме буста составляет 4.4 ГГц. При этом энтузиасту удалось его разогнать до 4765 МГц подняв напряжение до 1,425 В. Таким образом прирост тактовых частот составил немалые 365 МГц, которые демонстрируют отличный разгонный потенциал нового поколения чипов от AMD.
Ранее мы уже говорили, что новые гибридные процессоры окажутся действительно производительными, обходя по этому показателю популярный геймеский 8-дерный камень Ryzen 7 3800Х. Не говоря уже о том, что новинка смогла обойти флагман 9-го поколения – Intel Core i9-9900K.
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