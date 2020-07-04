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Несколько дней назад стало известно, что Intel выпустит ещё один 10-яденый процессор. Это будет Core i9-10910, который должен стать эксклюзивом для компьютеров Apple. Новинка получит сниженные тактовые частоты и полное отсутствие разгонного потенциала. Сегодня появилась информация о том, что синие работают над новой моделью 10-ядерного Core i9-10850K, который не попадёт в свободную продажу, и станет эксклюзивно поставляться ОЕМ-производителям.

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Новая 10-ядерная модель полностью идентична старшей Core i9-10900K. На данный момент неизвестно, сколько она получит TDP, но, скорее всего и здесь это будет полная копия флагмана. Различия кроются в тактовых частотах. Все процессоры Core i9-10850K представляют собой отбраковку Core i9-10900K, которые оказались неспособны достигать заявленных тактовых частот на уровне 5.2 ГГц в режиме буста.

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Точной тактовой частоты нового чипа не указывается. В тесте Geekbench 5 ему удалось разогнаться до 5.18 ГГц, но это не значит, что все серийные модели получат именно такую тактовую частоту. Скорее всего многие из них получат плавающую тактовую частоту, в зависимости от качества кристалла, который не прошёл отбраковку.

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Судя по всему, новый 10-ядерный чип будет продаваться только ОЕМ-производителям. Это позволит значительно поднять среднюю цену реализации за один процессор, поскольку ранее отбраковка шла на более дешёвые модели. Ориентировочная цена Core i9-10850K составит 499 долларов, что станет на 30-50 долларов дешевле старшей модели. Ясно, что это очень сомнительная экономия, но большая часть покупатели готовых сборок даже не будут знать, что за модель внутри корпуса.