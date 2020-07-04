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Бракованные 10-ядерные процессоры Core i9-10900K будут продаваться под маркировкой Core i9-10850K

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Несколько дней назад стало известно, что Intel выпустит ещё один 10-яденый процессор. Это будет Core i9-10910, который должен стать эксклюзивом для компьютеров Apple. Новинка получит сниженные тактовые частоты и полное отсутствие разгонного потенциала. Сегодня появилась информация о том, что синие работают над новой моделью 10-ядерного Core i9-10850K, который не попадёт в свободную продажу, и станет эксклюзивно поставляться ОЕМ-производителям.

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Новая 10-ядерная модель полностью идентична старшей Core i9-10900K. На данный момент неизвестно, сколько она получит TDP, но, скорее всего и здесь это будет полная копия флагмана. Различия кроются в тактовых частотах. Все процессоры Core i9-10850K представляют собой отбраковку Core i9-10900K, которые оказались неспособны достигать заявленных тактовых частот на уровне 5.2 ГГц в режиме буста. 

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Точной тактовой частоты нового чипа не указывается. В тесте Geekbench 5 ему удалось разогнаться до 5.18 ГГц, но это не значит, что все серийные модели получат именно такую тактовую частоту. Скорее всего многие из них получат плавающую тактовую частоту, в зависимости от качества кристалла, который не прошёл отбраковку. 

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Судя по всему, новый 10-ядерный чип будет продаваться только ОЕМ-производителям. Это позволит значительно поднять среднюю цену реализации за один процессор, поскольку ранее отбраковка шла на более дешёвые модели. Ориентировочная цена Core i9-10850K составит 499 долларов, что станет на 30-50 долларов дешевле старшей модели. Ясно, что это очень сомнительная экономия, но большая часть покупатели готовых сборок даже не будут знать, что за модель внутри корпуса. 

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ALSTER
10:39
"бракованный" означанет "нефункциональный", тут же речь о выделении интелом процессора в другую ценовую нишу по маркетинговой либо производственной необходимости.
Бракованные 10-ядерные процессоры Core i9-10900K будут продаваться под маркировкой Core i9-10850K
ОвEрkЛ0кeРс
10:38
В былые времена стал бы пентиумом, но в нынешних реалиях интола - только корь ай 7 не ниже 😂
Бракованные 10-ядерные процессоры Core i9-10900K будут продаваться под маркировкой Core i9-10850K
Rimm
10:38
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1injener
10:33
Подозреваю, что Zelot, тоже бракованный, т.к.его статьи получают низкие оценки
Бракованные 10-ядерные процессоры Core i9-10900K будут продаваться под маркировкой Core i9-10850K
KillerOK
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Без интела никак?)Ну А320.Я в иерархии амд трэша не силен,как впрочем и интеловского.Наизусть,в отличие от вас,не знаю)
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