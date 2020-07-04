Бракованные 10-ядерные процессоры Core i9-10900K будут продаваться под маркировкой Core i9-10850K
Несколько дней назад стало известно, что Intel выпустит ещё один 10-яденый процессор. Это будет Core i9-10910, который должен стать эксклюзивом для компьютеров Apple. Новинка получит сниженные тактовые частоты и полное отсутствие разгонного потенциала. Сегодня появилась информация о том, что синие работают над новой моделью 10-ядерного Core i9-10850K, который не попадёт в свободную продажу, и станет эксклюзивно поставляться ОЕМ-производителям.
реклама
Новая 10-ядерная модель полностью идентична старшей Core i9-10900K. На данный момент неизвестно, сколько она получит TDP, но, скорее всего и здесь это будет полная копия флагмана. Различия кроются в тактовых частотах. Все процессоры Core i9-10850K представляют собой отбраковку Core i9-10900K, которые оказались неспособны достигать заявленных тактовых частот на уровне 5.2 ГГц в режиме буста.
Точной тактовой частоты нового чипа не указывается. В тесте Geekbench 5 ему удалось разогнаться до 5.18 ГГц, но это не значит, что все серийные модели получат именно такую тактовую частоту. Скорее всего многие из них получат плавающую тактовую частоту, в зависимости от качества кристалла, который не прошёл отбраковку.
реклама
Судя по всему, новый 10-ядерный чип будет продаваться только ОЕМ-производителям. Это позволит значительно поднять среднюю цену реализации за один процессор, поскольку ранее отбраковка шла на более дешёвые модели. Ориентировочная цена Core i9-10850K составит 499 долларов, что станет на 30-50 долларов дешевле старшей модели. Ясно, что это очень сомнительная экономия, но большая часть покупатели готовых сборок даже не будут знать, что за модель внутри корпуса.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила