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Двумя новыми эксклюзивными раздачами магазина Epic Games Store должны были стать: необычный платформер Hue, выполненный в формате головоломки, а также легендарный мультиплеерный выживач Conan Exiles, в котором игроку приходится бороться за жизнь в огромном мире, созданном по вселенной Конана. Что же, раздача Hue началась, а вот с Conan Exiles не всё так просто.

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Ранее указывалось, что Conan Exiles выйдет с большим количеством бонусов, что обеспечит игрокам лёгкий старт. Какой точно контент должен был уйти вместе с раздачей, не сообщалось, но сотни тысяч поклонников серии уже потирали руки в надежде бесплатно получить доступ в невероятно проработанный мир популярной игры.

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В последний момент Epic Games Store объявила, что Conan Exiles на этой неделе не попадёт в бесплатные раздачи. Мало того, эта игра вообще не будет бесплатной. Студия разработчик отказывается от комментариев, так же как молчит и Epic Games Store. О причинах отмены раздачи вообще ничего не известно. Возможно сторонам не удалось договориться о компенсации. Как бы то ни было, в ближайшее время поклонники данного цифрового магазина всё же смогут поиграть в Conan Exiles, но за деньги. Опять же, точных сроков появления игры в цифровом магазине нет. Уточним, что данная игра есть в конкурирующем Steam.