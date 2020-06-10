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Уже в конце текущего года в продажу поступит новая игровая приставка PlayStation 5. На этом фоне многие надеялись, что Sony потеряет бдительность, и доступ к PlayStation 4 будет открыт. Ещё в марте появились надежды на создания эксплойта, которые позднее подтвердились. Сейчас стало известно, что возможность взлома игровой приставки может быть заблокирована навсегда.

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Когда в марте известный разработчик ПО Энди Нгуен, скрывающегося под ником @theflow0 рассказал о том, что в прошивке за номером 6.20 и всех предыдущих версиях была найдена критическая ошибка, сообщество восприняло эту информацию с энтузиазмом. Разработчик выложил полное описание дыры в свободный доступ и начал разработку программы для взлома. Однако несколько дней назад он сообщил, что, по всей видимости, Sony внимательно изучила всю собранную им информацию и закрыла последнюю дыру в прошивке.

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По словам Энди, он более не готов говорить о возможности взлома PlayStation 4 в будущем. Новый уровень защиты чрезвычайно надёжен и не позволяет надеяться на его обход. Анализируя сложившуюся ситуацию, пользователи в соседних темах предложили будущим командам хакеров не раскрывать детали взлома до тех пор, пока эксплойт не будет полностью готов. Хотя, на данный момент ряд программистов сходится во мнении, что разработка взлома в будущем невозможна.