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Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с информацией о том, что настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии – Renoir получат поддержку памяти до 4200 МГц. Сегодня у нас ещё более интересные слухи, подтверждающие, что с момента выпуска текущего поколения Ryzen 3000 красные провели очень серьёзную работу по оптимизации своих чипов.

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Стало известно, что новые процессоры будут иметь задержку памяти на 50% меньше, чем актуальные Matisse. На изображении ниже представлен неизвестный 8-ядерный процессор. Указано, что память DDR4 4333 работает в двухканальном режиме с задержкой 47,6 нс при полосе пропускания 68 274 Мб/с. При этом стандартная система на процессоре Ryzen 3000 с двухканальной памятью на 16 Гб DDR4 3600 имеет задержку 68,2 нс и соответствующую полосу пропускания 51 398 Мб/с.

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Таким образом мы имеем 50% уменьшение задержки памяти и до 35% увеличение её пропускной способности. Это очень большой рывок. Если же учитывать, что подобный прорыв случился в рамках одной архитектуры Zen 2, то всё становится ещё более впечатляющим. Судя по всему, новые настольные процессоры Ryzen 4000-й серии также получат подобную прибавку, что позитивно скажется на их геймерских способностях.