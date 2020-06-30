Для смартфонов Xiaomi Redmi Note 8 и Note 8T доступна актуальная версия MIUI 12 на Android 10
Несколько дней назад стартовала вторая волна обновления для десятков популярных смартфонов Xiaomi до новой прошивки MIUI 12. Отметим, что многие владельцы указанных аппаратов получат обновление ещё не скоро, ведь тестирование проводится в рамках случайной рассылки для купленных в Китае телефонов. Мало того, часть телефонов 2018 – 2019 года получат MIUI 12 на устаревшей версии мобильной операционной системы Android.
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В числе таких устройств популярные аппараты: Redmi Note 8 и Note 8T. Несмотря на огромные продажи по всему миру они так и не получили Android 10. Что же, благодаря усилиям команды Pixys OS у них есть шанс опробовать последнюю версию мобильной ОС на самой новой MIUI 12. Данная версия стабильна, у неё много положительных отзывов и большая фанатская база.
Получить ссылку на прошивку, а также полную инструкцию можно здесь. Помните, прежде чем совершать подобные манипуляции стоит убедиться, что вы ничего не испортите. Многие начинающие пользователи часто вместо новенькой прошивки получают кирпич. Есть информация, что во второй половине лета всем владельцам данных аппаратов прилетит новая MIUI 12 на Android 10 по воздуху. Так что сами решайте, стоит ли игра свеч.
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