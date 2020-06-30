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Геймерский 8-ядерный Intel Core i7-10700K ворвался в Топ-7 самых продаваемых процессоров Европы по версии Mindfactory

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Долгое время ни один процессор Intel не мог прорваться в Топ-10 самых продаваемых продуктов европейской торговой площадки Mindfactory. Уже почти полгода бессменным лидером остаётся 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600. Это действительно легендарный процессор, который при цене ниже 200 долларов обеспечивает отличную игровую производительность и достойную скорость в любых рабочих задачах. За 26 неделю текущего года было куплено 1 740 таких чипов.

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Первые 6 мест за процессорами AMD. Однако, совсем неожиданно в Топ ворвался новый 8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K. За прошедшую неделю на него нашлось всего 130 покупателей, но и это большая победа, ведь это новый процессор, стоимостью 400+ долларов. А если учитывать, что для него требуется дорогая материнская плата за 200+ долларов, то становится ясно, что эти 130 человек действительно герои. 

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Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Общее количество продаж на 26 неделю 2020 года выглядит так:

  • 83.59% – AMD
  • 16.41 – Intel

В денежном эквиваленте:

  • AMD принесла 949 935 тысяч долларов
  • Intel принесла 244 130 тысяч долларов

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Также ясно, что материнские платы для процессоров AMD расходились гораздо успешнее, чем для конкурирующих решений Intel. Отметим, что на 9 место прорвался 8-ядерный процессор предыдущего поколения Core i7-9700K с результатом в 80 штук. 

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