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Долгое время ни один процессор Intel не мог прорваться в Топ-10 самых продаваемых продуктов европейской торговой площадки Mindfactory. Уже почти полгода бессменным лидером остаётся 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600. Это действительно легендарный процессор, который при цене ниже 200 долларов обеспечивает отличную игровую производительность и достойную скорость в любых рабочих задачах. За 26 неделю текущего года было куплено 1 740 таких чипов.

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Первые 6 мест за процессорами AMD. Однако, совсем неожиданно в Топ ворвался новый 8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K. За прошедшую неделю на него нашлось всего 130 покупателей, но и это большая победа, ведь это новый процессор, стоимостью 400+ долларов. А если учитывать, что для него требуется дорогая материнская плата за 200+ долларов, то становится ясно, что эти 130 человек действительно герои.

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83.59% – AMD

16.41 – Intel

В денежном эквиваленте:

AMD принесла 949 935 тысяч долларов

Intel принесла 244 130 тысяч долларов

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Также ясно, что материнские платы для процессоров AMD расходились гораздо успешнее, чем для конкурирующих решений Intel. Отметим, что на 9 место прорвался 8-ядерный процессор предыдущего поколения Core i7-9700K с результатом в 80 штук.