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В этом году нас ожидает выход новой игры польской студии CD Projekt Red. Cyberpunk 2077 вызывает огромный интерес у прессы и обычных геймеров. Будем надеяться, что игру ждёт судьба мегапопоулярной The Witcher 3, которая не только неплохо продаётся до сих пор, но и вызывает повышенный интерес у энтузиастов, создающих настоящие шедевры.

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Сегодня у нас модификация под названием True Fires. Это глобальный пересмотр освещения, приносящий в игру реалистичные световые эффекты. В первую очередь пересмотру подверглось освещение от факелов. Если внимательно присмотреться, то по всей игре, в каждой комнате и, тем более, в подземельях расположены десятки факелов. По мнению автора модификации, световые эффекты вступали в конфликт с физической моделью. После его работы всё стало выглядеть естественно.

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