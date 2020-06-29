Новая модификация для The Witcher 3 полностью меняет свет, тени и отражения, значительно улучшая визуальную составляющую культовой игры
В этом году нас ожидает выход новой игры польской студии CD Projekt Red. Cyberpunk 2077 вызывает огромный интерес у прессы и обычных геймеров. Будем надеяться, что игру ждёт судьба мегапопоулярной The Witcher 3, которая не только неплохо продаётся до сих пор, но и вызывает повышенный интерес у энтузиастов, создающих настоящие шедевры.
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Сегодня у нас модификация под названием True Fires. Это глобальный пересмотр освещения, приносящий в игру реалистичные световые эффекты. В первую очередь пересмотру подверглось освещение от факелов. Если внимательно присмотреться, то по всей игре, в каждой комнате и, тем более, в подземельях расположены десятки факелов. По мнению автора модификации, световые эффекты вступали в конфликт с физической моделью. После его работы всё стало выглядеть естественно.
Также новый мод в значительной степени улучает тени и отражения, поскольку источник света получил несколько иные эффекты. Это ещё не трассировка лучей, но визуально гораздо интереснее, чем в обычной версии игры. Стоит также уточнить, что True Fires не вступает в конфликт с популярным модом Immersive Lighting, который также пересматривает освещение в игре, позволяя добиться невероятных результатов при их совместном использовании.
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