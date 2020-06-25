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Миллионы владельцев смартфонов Xiaomi ждут выхода глобальной стабилки MIUI 12. Тестирование затянулось коронавирус внёс существенные коррективы не только в первую волную устройств, но и во вторую, и в третью, владельцам которых придётся ждать до конца лета. Между тем есть счастливчики, которым самая последняя версия прошивки уже начала поступать по воздуху. Это:

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Mi 9T, а также версия с флагманским процессором Snapdragon 855 – Mi 9T Pro.

Redmi K20 и Redmi K20 Pro, являющиеся аналогичными версиями для китайского рынка.

Mi 9 – один из наиболее востребованных флагманов 2019 года, который до сих пор остаётся актуальным.

Во избежание лишних проблем Xiaomi проводит рассылку новой версии прошивки случайным пользователям. Если по истечение определённого срока будет установлено, что новых ошибок не выявлено, уже скоро данная финальная версия прилетит по воздуху всем владельцам указанных выше аппаратов.

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Если вам интересно узнать, что изменится в новой версии MIUI 12, переходите по ссылке. Там же можно в ручном режиме скачать все указанные выше прошивки. От себя заметим, если вы не уверены в своих силах, лучше не рисковать, поскольку неправильными действиями вы можете навредить своему смартфону.