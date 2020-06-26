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Выход Cyberpunk 2077 перенесён на 19 ноября, но это не повод волноваться. Сегодня разработчики представили игровое видео, в котором рассказали о некоторых моментах геймплея, а также подробно остановились на новых технологиях, которые получит самая ожидаемая игра 2020 года.

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Самое главное, что нужно знать – новая игра получит NVIDIA DLSS 2.0 при выходе. Это значит, что трассировка лучей не будет замедлять видеокарту, позволяя получить максимум от новых технологий, которые можно встретить в наиболее актуальных тайтлах текущего года.

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Окклюзия с трассировкой лучей. Позволяет просчитывать степень влияния каждого объекта на освещение. Значительно повышает визуальную привлекательность картинки.

Лучевое рассеянное освещение. Делает небо таким, каким мы его видим в реальности и даже лучше.

Отражения. Здесь всё ясно без слов. Отражает свет под правильным углом с правильной физикой. Одна из самых интересных функций, которая видна невооружённым взглядом.

Тени с трассировкой лучей. Правильные тени от Луны и Солнца, которые основаны на физике, а не на воображении разработчиков игры.

Уже сейчас заявлены 4 функции , описание которых должно привести в восторг любого обладателя видеокарты GeForce RTX. Давайте их перечислим:



Как видите, Cyberpunk 2077 должен не только порадовать нас геймплеем, но и удивить технической частью. Вполне возможно, что заявление представителей компании о том, что игра станет самой продвинутой в графическом плане среди проектов текущего поколения, окажется правдой.