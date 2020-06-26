Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
Выход Cyberpunk 2077 перенесён на 19 ноября, но это не повод волноваться. Сегодня разработчики представили игровое видео, в котором рассказали о некоторых моментах геймплея, а также подробно остановились на новых технологиях, которые получит самая ожидаемая игра 2020 года.
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Самое главное, что нужно знать – новая игра получит NVIDIA DLSS 2.0 при выходе. Это значит, что трассировка лучей не будет замедлять видеокарту, позволяя получить максимум от новых технологий, которые можно встретить в наиболее актуальных тайтлах текущего года.
- Окклюзия с трассировкой лучей. Позволяет просчитывать степень влияния каждого объекта на освещение. Значительно повышает визуальную привлекательность картинки.
- Лучевое рассеянное освещение. Делает небо таким, каким мы его видим в реальности и даже лучше.
- Отражения. Здесь всё ясно без слов. Отражает свет под правильным углом с правильной физикой. Одна из самых интересных функций, которая видна невооружённым взглядом.
- Тени с трассировкой лучей. Правильные тени от Луны и Солнца, которые основаны на физике, а не на воображении разработчиков игры.
Как видите, Cyberpunk 2077 должен не только порадовать нас геймплеем, но и удивить технической частью. Вполне возможно, что заявление представителей компании о том, что игра станет самой продвинутой в графическом плане среди проектов текущего поколения, окажется правдой.
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